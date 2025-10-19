Obavijesti

Show

Komentari 2
OPERNA PJEVAČICA

Znaš li tko sam? U stranoj zemlji čiji jezik nije znala pronašla je budućeg supruga i poziv...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
1
Foto: Privatni album

Voljela je hrvatski, glazbeni, francuski i povijest umjetnosti, iako nisu, priznaje, svi predmeti bili po njezinoj mjeri. Sa 17 godina upisala je solo pjevanje u Grazu, ne znajući ni riječ njemačkog

Rođena je u Umagu, a odrasla u zagrebačkoj Dubravi među dvorištima, pjesmom i smijehom. Kao djevojčica nije voljela školu jer, kako je govorila, 'tamo nema mame'. Ali operna pjevačica Martina Tomčić Moskaljov (50) voljela je pjevati, plesati, glumiti i smijati se s prijateljima.

SLAVNA PJEVAČICA Znaš li tko sam? Vozač autobusa nije mogao krenuti zbog njenih suza i bakina pogleda...
Ispiti i ocjene nisu joj bili dragi, ali razgovori s učiteljicom i istraživanje školskog dvorišta bili su joj najljepši dio dana. Pohađala je Osnovnu školu 'Mato Lovrak', gdje je već tad pokazivala ljubav prema jezicima i glazbi. Kako je rasla, tako joj je mama sve manje nedostajala, a škola postajala zanimljivija.

Foto: Instagram

Voljela je hrvatski, glazbeni, francuski i povijest umjetnosti, iako nisu, priznaje, svi predmeti bili po njezinoj mjeri. Sa 17 godina upisala je solo pjevanje u Grazu, ne znajući ni riječ njemačkog. U tri mjeseca svladala je jezik i upoznala glazbenika Ženju Moskaljova, za kojeg se udala 2003. godine u crkvi sv. Anastazije u Samoboru.

POPULARNA PJEVAČICA Znaš li tko sam? Imala je teško djetinjstvo, pobijedila je na Euroviziji, a sin joj je najveći dar
Roditelji su sina Noe i kćeri Rebeke, a Martina danas vidi školu kao saveznika u odgoju i kao mjesto koje pomaže otkriti talente. Već je godinama dio showa 'Supertalent' na Novoj TV u kojem uz Maju Šuput, Davora Bilmana i Fabijana Pavla Medvešeka sa strašću prepoznaje talente u drugima. 

Foto: NOVA TV

Komentari 2
OSTALO

