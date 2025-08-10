Obavijesti

Znaš li tko sam? Uspoređivali su ga s majkom, a studij nikad nije završio. Posao je prevagnuo...

Znaš li tko sam? Uspoređivali su ga s majkom, a studij nikad nije završio. Posao je prevagnuo...
Karijera ga odvodi u modni svijet: prvo kao asistent, kasnije kao modni kritičar i stilist u magazinu Extra te na dance sceni, gdje oblikuje vizualni identitet poznatih

Djetinjstvo je proveo u središtu Zagreba, gdje je maštao, skicirao i već tad volio eksperimentirati s izgledom. Kažu da je ogledalo često bilo njegova prva igračka, a obitelj, osobito majka s kojom su ga uspoređivali, najveća podrška. Uz razigrane dane završio je Tekstilnu školu, a studij na Tekstilno-tehnološkom fakultetu nikad nije priveo kraju jer je posao u modnoj agenciji ipak prevagnuo.

Karijera ga odvodi u modni svijet: prvo kao asistent, kasnije kao modni kritičar i stilist u magazinu Extra te na dance sceni, gdje oblikuje vizualni identitet poznatih. Krajem 2005. odlučuje se na veliku životnu promjenu - seli se u Los Angeles. Ondje s neizvjesnošću čeka radnu dozvolu, ali kad je napokon dobije, kao stilist surađuje s producentskom kućom Mega One Film, pa postaje lice s MTV-jevih realityja "Parental Control" i "I Date My Mum".

Ipak, povratak u Hrvatsku kako bi sudjelovao u "Big Brotheru" označit će novi preokret: zbog odbijene vize više se ne može vratiti u SAD. Sprijateljen s estetikom, Ciganović je otvoreno govorio o brojnim plastičnim operacijama, od preoblikovanja nosa i brade do povećavanja usnica, a tetovaža ima više od 20.

Danas je poznat kao modni komentator, član žirija u modnim emisijama i bloger.

