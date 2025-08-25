Obavijesti

Show

Komentari 0
UŽIVA NAKON DIPLOME

Znate li čija je ovo kći? Roditelji su joj velike holivudske zvijezde

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: < 1 min
Znate li čija je ovo kći? Roditelji su joj velike holivudske zvijezde
2
Foto: Instagram

Ovih je dana na Instagramu podijelila nekoliko fotografija s jezera, u tamnoplavom bikiniju koji je, kako kaže, posebno za nju dizajnirala brazilska dizajnerica Viviane Thibes

Ima 22 godine, prezime Zeta Douglas i roditelje koje svi znamo. Riječ je, naravno, o Carys Zeti Douglas, kćeri Catherine Zete-Jones (55) i Michaela Douglasa (80). Nedavno je diplomirala na prestižnom američkom sveučilištu Brown, a sad uživa u zasluženom odmoru.

NAJBOLJI POKLON Potpuno gola! Pogledajte fotku kojom je Catherine Zeta-Jones čestitala rođendan svom mužu
Potpuno gola! Pogledajte fotku kojom je Catherine Zeta-Jones čestitala rođendan svom mužu

Ovih je dana na Instagramu podijelila nekoliko fotografija s jezera, u tamnoplavom bikiniju koji je, kako kaže, posebno za nju dizajnirala brazilska dizajnerica Viviane Thibes.

Foto: Instagram

Carys se nekoliko puta pojavila s roditeljima na crvenom tepihu, a upravo zahvaljujući slavnom prezimenu i njihovoj karijeri, od malih je nogu pod svjetlima reflektora. Ima i starijeg brata Dylana (23), a Catherine je u više navrata naglašavala koliko joj znači blizak odnos s djecom.

- I Dylan i Carys uvijek su mi bili nevjerojatna podrška, ne samo kao glumici, nego i kao osobi - rekla je glumica jednom prilikom.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Mika i Giba promijenili su spol. Evo kako danas izgledaju
POSTALI SU ANA I IVANA

FOTO Mika i Giba promijenili su spol. Evo kako danas izgledaju

Ako ste voljeli gledati reality show 'Big Brother', onda se dobro sjećate blizanaca Mike i Gibe Vasić. U show su ušli s roditeljima, majkom Radom i ocem Radom
FOTO Kći Nives Celzijus prava je ljepotica! Podsjeća na majku
TAISHA DRPIĆ

FOTO Kći Nives Celzijus prava je ljepotica! Podsjeća na majku

Taisha Drpić, kći Nives Celzijus i Dine Drpića, nedavno je proslavila 18. rođendan. Na društvenim mrežama ima fotografije i sa svojom lijepom majkom, a mnogi joj pišu kako upravo na nju nalikuje!
FOTO Maja Šuput se rastala, a još uvijek voli nositi jednu stvar koju joj je Nenad poklonio...
PROŠETALA VARAŽDINOM

FOTO Maja Šuput se rastala, a još uvijek voli nositi jednu stvar koju joj je Nenad poklonio...

Uz atraktivan outfit koji je odabrala za šetnju po Varaždinu u nedjelju, Maja Šuput je iskombinirala i brojne komade nakita. Iako je prije par mjeseci objavila da se rastala, jedan poklon bivšeg supruga i dalje voli nositi...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025