Znate li čija je ovo kći? Roditelji su joj velike holivudske zvijezde

Ima 22 godine, prezime Zeta Douglas i roditelje koje svi znamo. Riječ je, naravno, o Carys Zeti Douglas, kćeri Catherine Zete-Jones (55) i Michaela Douglasa (80). Nedavno je diplomirala na prestižnom američkom sveučilištu Brown, a sad uživa u zasluženom odmoru.

Ovih je dana na Instagramu podijelila nekoliko fotografija s jezera, u tamnoplavom bikiniju koji je, kako kaže, posebno za nju dizajnirala brazilska dizajnerica Viviane Thibes.

Foto: Instagram

Carys se nekoliko puta pojavila s roditeljima na crvenom tepihu, a upravo zahvaljujući slavnom prezimenu i njihovoj karijeri, od malih je nogu pod svjetlima reflektora. Ima i starijeg brata Dylana (23), a Catherine je u više navrata naglašavala koliko joj znači blizak odnos s djecom.

- I Dylan i Carys uvijek su mi bili nevjerojatna podrška, ne samo kao glumici, nego i kao osobi - rekla je glumica jednom prilikom.

Foto: Instagram