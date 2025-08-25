Ovih je dana na Instagramu podijelila nekoliko fotografija s jezera, u tamnoplavom bikiniju koji je, kako kaže, posebno za nju dizajnirala brazilska dizajnerica Viviane Thibes
Znate li čija je ovo kći? Roditelji su joj velike holivudske zvijezde
Ima 22 godine, prezime Zeta Douglas i roditelje koje svi znamo. Riječ je, naravno, o Carys Zeti Douglas, kćeri Catherine Zete-Jones (55) i Michaela Douglasa (80). Nedavno je diplomirala na prestižnom američkom sveučilištu Brown, a sad uživa u zasluženom odmoru.
Ovih je dana na Instagramu podijelila nekoliko fotografija s jezera, u tamnoplavom bikiniju koji je, kako kaže, posebno za nju dizajnirala brazilska dizajnerica Viviane Thibes.
Carys se nekoliko puta pojavila s roditeljima na crvenom tepihu, a upravo zahvaljujući slavnom prezimenu i njihovoj karijeri, od malih je nogu pod svjetlima reflektora. Ima i starijeg brata Dylana (23), a Catherine je u više navrata naglašavala koliko joj znači blizak odnos s djecom.
- I Dylan i Carys uvijek su mi bili nevjerojatna podrška, ne samo kao glumici, nego i kao osobi - rekla je glumica jednom prilikom.
