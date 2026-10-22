Znate li kako izgleda brat Brada Pitta? Ove zvijezde imaju braću i sestre koji rade 'obične' stvari

Zamisli da na obiteljskom ručku sjediš pokraj brata kojeg prepoznaje pola planeta. Za njega je to radni dan na snimanju, a ti sutra ujutro opet ideš u ured, u učionicu ili na gradilište. Za braću i sestre holivudskih zvijezda to je obična svakodnevica. Mnogi od njih s poznatim bratom ili sestrom imaju jako blizak odnos, iako im se životi razlikuju kao dan i noć. Pronašli smo 10 primjera iz Hollywooda koji pokazuju da slavu ne dobiješ u paketu sa slavnim prezimenom.

Doug Pitt je mlađi brat Brada Pitta, američki poduzetnik i filantrop. Dok se Bradova karijera zahuktavala, Doug je krenuo drugim putem i 1991. pokrenuo vlastitu računalnu tvrtku ServiceWorld Computer Center. Tvrtka se 2013. spojila s firmom TSI, a 2017. Doug je ponovno preuzeo poslovanje i pokrenuo brend Pitt Technology Group.

Osim toga, 2008. je osnovao Care to Learn, organizaciju koja školarcima u Missouriju pomaže s hranom, zdravljem i higijenom, a ujedno je i ambasador dobre volje Tanzanije. Brad je otišao u Los Angeles, a Doug je ostao u Springfieldu i otvoreno je objasnio zašto.

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- Imao sam luksuz da to mogu napraviti bilo gdje u svijetu, a odabrao sam Springfield – rekao je Doug Pitt.

Zna li Doug kako je to kad te stalno ispituju o slavnom bratu? Te se uloge dotaknuo i 2012. u reklami za Virgin Mobile, u kojoj se našalio na svoj račun kao "drugi najpoznatiji Pitt" s posve običnim životom. Dobro mu je poznato i pitanje koje mu postavljaju desetljećima.

- Cijenim interes, razumijem zašto ljudi pitaju o njemu, ali odgovaram na isto pitanje već 25 godina – rekao je Doug Pitt.

Brad ima i mlađu sestru Julie Pitt Neal, ambasadoricu za vodu u organizaciji WorldServe International, koja ima petero djece, od kojih je dvojicu sinova posvojila iz Etiopije. Njihova pokojna majka Jane nije skrivala ponos.

- Jako sam ponosna na svu svoju djecu. Vide potrebu i pokušaju uskočiti i popuniti je – rekla je Jane Pitt.

Hugh Grant ima starijeg brata Jamesa "Jamieja" Granta, investicijskog bankara iz New Yorka. Jamie je radio kao izvršni direktor u investicijskom bankarstvu u banci JPMorgan Chase.

Braća navodno imaju topao odnos i često se viđaju unatoč zauzetim rasporedima. Prema istim navodima, Hugh je bio kum na Jamiejevu vjenčanju i u zdravici se šalio na račun bolnog ječmenca na bratovu oku, a ta je epizoda navodno povezana s filmom "Četiri vjenčanja i sprovod". Braća su zajedno došla i na otvorenje izložbe očevih akvarela u jednoj galeriji u Southamptonu.

Oskarovac Rami Malek, kojeg je svjetska publika zavoljela zbog uloge Freddieja Mercuryja u filmu 'Bohemian Rhapsody', ima jednojajčanog brata blizanca Samija. Iako izgledaju gotovo identično, njihove karijere krenule su potpuno različitim smjerovima. Dok Rami glumi u holivudskim hitovima, Sami je odabrao rad u obrazovanju te je radio kao učitelj u javnoj školi u Los Angelesu.

Braća su odrasla u obitelji egipatskih imigranata, a Rami je stariji samo četiri minute. Glumac je svojedobno ispričao i neobičnu anegdotu iz mladosti kada je, koristeći njihovu nevjerojatnu sličnost, umjesto brata otišao na fakultet održati monolog iz grčke tragedije. Zamjena je prošla uspješno, a ta je priča postala jedna od najpoznatijih zanimljivosti iz Malekova privatnog života. Unatoč različitim zanimanjima, braća su ostala bliska, a Sami je povremeno pratio Ramija na važnim holivudskim događanjima.

Foto: Privatni albumi

Sandra Bullock desetljećima je jedno od najprepoznatljivijih lica Hollywooda, zahvaljujući filmovima poput 'Miss Congeniality', 'The Blind Side' i 'Gravitacija'. Njezina mlađa sestra Gesine Bullock-Prado također je izgradila uspješnu karijeru, ali ne pred filmskim kamerama, nego u svijetu slastica. Postala je poznata slastičarka, autorica kuharica i televizijska voditeljica, a napisala je pet knjiga posvećenih pečenju i pripremi slastica.

Zanimljivo je da je Gesine svojedobno radila i u filmskoj industriji te je bila uključena u produkcijsku tvrtku svoje slavne sestre. Ipak, zaključila je da je mnogo sretnija u kuhinji pa je napustila Hollywood i posvetila se slastičarstvu. U Vermontu je otvorila slastičarnicu, a svoje znanje kasnije je dijelila kroz tečajeve i televizijsku emisiju 'Baked in Vermont'. Sestre povezuje i ljubav prema obitelji, a Gesine je u više navrata govorila o njihovu odrastanju i snažnom utjecaju majke Helge, operne pjevačice.

Cameron Diaz proslavila se filmovima 'The Mask', 'Charlie's Angels' i 'There's Something About Mary', a njezina starija sestra Chimene Diaz ostala je uglavnom izvan svijeta showbusinessa. Sestre dijele prepoznatljive svijetle oči i širok osmijeh, no Chimene se profesionalno posvetila nekretninama u južnoj Kaliforniji, a bavila se i fitnessom kao certificirana instruktorica.

Odrasle su u Long Beachu u Kaliforniji, u obitelji kubanskog i europskog podrijetla, zajedno s bratom Michaelom. Dok je Cameron još kao tinejdžerica započela manekensku karijeru i ubrzo postala filmska zvijezda, Chimene je odabrala znatno privatniji život. Cameron je često isticala koliko joj je obitelj važna, osobito nakon što je i sama postala majka, a njezina sestra primjer je člana slavne obitelji koji ne traži medijsku pozornost.

Scarlett Johansson jedna je od najplaćenijih i najpoznatijih holivudskih glumica, no manje je poznato da ima brata blizanca Huntera. Glumica je na svijet stigla tri minute prije njega, a premda su odrastali zajedno u New Yorku, njihovi profesionalni interesi razvili su se u različitim smjerovima. Hunter je radio u politici i društvenom organiziranju, uključujući sudjelovanje u predsjedničkoj kampanji Baracka Obame.

Za razliku od sestre, koja je od djetinjstva gradila glumačku karijeru, Hunter se posvetio društvenim pitanjima i humanitarnom radu. Osnovao je organizaciju Solar Responders, usmjerenu na pomaganje hitnim službama u kriznim područjima kroz korištenje solarne energije. Scarlett je javno podržavala njegov rad, a brat i sestra povremeno se zajedno pojavljuju na svečanim događanjima. Glumica je više puta govorila o njihovoj posebnoj povezanosti i odrastanju uz brata blizanca.

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Britanski glumac Jude Law poznat je po filmovima 'The Talented Mr. Ripley', 'Cold Mountain' i 'Sherlock Holmes', a njegova starija sestra Natasha Law uspješna je slikarica i grafička dizajnerica. Posebno je poznata po portretima žena i minimalističkim ilustracijama u kojima kombinira jednostavne linije, izražajne boje i sjajne površine. Tijekom karijere surađivala je s poznatim imenima poput Voguea, Max Mare, Tiffany & Co. i Harrodsa, a njezini radovi izlagani su u Londonu, New Yorku i drugim svjetskim gradovima.

Natasha je odrasla u umjetnički orijentiranoj obitelji, a prije nego što se potpuno posvetila slikarstvu, studirala je povijest i umjetnost. Njezina izložba 'The Female Form' održana je 2012. u New Yorku, a godinu kasnije predstavila je i izložbu 'Inside Out' u Beverly Hillsu, u suradnji s modnom kućom Max Mara. Među ljubiteljima njezinih radova našla se i Gwyneth Paltrow, dok ju je Jude podržavao dolascima na izložbe.

Meksička glumica Salma Hayek izgradila je međunarodnu karijeru zahvaljujući filmovima poput 'Frida' i 'Desperado', a njezin mlađi brat Sami Hayek uspješan je dizajner namještaja i interijera. Iako dijele isto ime kao i njihov otac, Sami je svoj profesionalni identitet izgradio daleko od filmske industrije, oslanjajući se na kreativnost i zanimanje za oblikovanje prostora. Osnovao je vlastiti dizajnerski studio, a njegovi radovi obuhvaćaju namještaj, rasvjetu i dekorativne predmete.

Brat i sestra odrasli su u meksičkom gradu Coatzacoalcosu, a oboje su tijekom karijera razvili snažnu povezanost s umjetnošću i dizajnom. Sami je poznat po spajanju suvremenih oblika, tradicionalnih materijala i utjecaja meksičke kulture, dok su njegovi projekti privukli pozornost ljubitelja luksuznog uređenja interijera. Salma i Sami održavaju blizak odnos te se povremeno zajedno pojavljuju na društvenim i poslovnim događanjima.

Chris Evans svjetsku je slavu stekao kao Kapetan Amerika u Marvelovim filmovima, no odrastao je u obitelji u kojoj je umjetnost bila važan dio svakodnevice. Uz brata Scotta, koji se također bavi glumom, ima dvije sestre, Carly i Shannu, koje su odabrale drugačije profesionalne puteve. Carly je profesorica engleskog jezika i drame, dok Shanna radi kao kostimografkinja, povezujući tako kreativnost s kazališnim svijetom.

Obitelj Evans odrasla je u Massachusettsu, a njihova majka Lisa bila je snažno povezana s lokalnim kazalištem i poticala je djecu na umjetničko izražavanje. Zanimljivo je da je upravo Carly među prvima počela nastupati u kazališnim predstavama, a njezina su braća, gledajući je na pozornici, poželjela okušati se u glumi. Shanna je također ostala povezana s kazalištem kroz rad na kostimima, dok su braća Evans nastavila glumačke karijere. Chris je više puta isticao koliko je odrastanje u tako kreativnoj obitelji utjecalo na njegov profesionalni put.

Glumica i pjevačica Hailee Steinfeld, poznata po filmu 'True Grit', seriji 'Hawkeye' i hitovima poput 'Starving', ima starijeg brata Griffina koji je svoju strast pronašao u automobilskim utrkama. Griffin Steinfeld bavio se automobilističkim sportom i povezivan je s NASCAR utrkama, pa je umjesto filmskih setova i glazbenih pozornica odabrao svijet brzine, automobila i natjecanja. Njih dvoje odrasli su u Kaliforniji, gdje su odmalena razvijali različite interese.

Hailee je već s 14 godina bila nominirana za Oscara, dok se Griffin posvetio automobilima i utrkivanju. Njihov otac Peter osobni je trener, a u obitelji imaju i poznatog fitness stručnjaka Jakea Steinfelda, što pokazuje koliko su sport i fizička aktivnost bili prisutni tijekom njihova odrastanja. Iako je Hailee postala međunarodno poznata glumica i pjevačica, Griffin je ostao znatno manje medijski eksponiran.

Rupert Grint postao je svjetska zvijezda još kao dječak, zahvaljujući ulozi Rona Weasleyja u filmskom serijalu o Harryju Potteru, dok je njegov mlađi brat James odabrao potpuno drugačiji put. James se posvetio automobilističkom sportu, odnosno reliju, u kojem se vozači natječu na zahtjevnim stazama i različitim podlogama. Za razliku od filmske industrije, u kojoj je njegov brat odrastao pred očima milijuna gledatelja, James je uzbuđenje pronašao za upravljačem trkaćeg automobila.

Braća su odmalena bila vrlo bliska, ali i natjecateljski raspoložena. Rupert je svojedobno ispričao da je James još kao dječak bio sklon opasnim pothvatima te je jednom čak napravio rampu kako bi biciklom preskočio njihova djeda. James je otvoreno govorio o tome da nikada nije osjećao zavist zbog bratove slave, već ga je njegov uspjeh dodatno motivirao da se dokaže u vlastitom poslu.

- Nikad nisam gledao Rupertov uspjeh i pomislio da sam to mogao biti ja. Nikada ne bih mogao biti glumac. Dok je Rupertova karijera uzimala zamah, ja sam već odlučio da želim biti vozač utrka. Ako ništa drugo, njegov uspjeh potaknuo me da budem još bolji u svojem području - rekao je James u jednom intervjuu.

*uz korištenje AI-ja