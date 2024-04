Znate li kako se Mimi Mercedez, Lepa Brena ili Grše zaista zovu? Evo i odakle im pseudonimi...

Mnogi glazbenici, kako domaći tako i strani, odabiru posebna umjetnička imena s kojima se predstavljaju publici. Pseudonime odnosno lažna, druga imena koriste s ciljem zatajivanja svog pravog identiteta ili kao način da se predstave u drugom svjetlu.

Posljednji primjer od njih je hrvatski predstavnik na ovogodišnjem Eurosongu, Baby Lasagna, pravim imenom Marko Purišić.

- Sve ljude nažalost uvijek razočaram s odgovorom, stvarno nema značenje. Bio sam u Novigradu, šetao obalom i odjednom mi je na pamet palo Baby Lasagna. Zvučalo mi je zabavno i smiješno - objasnio nam je naš glazbenik tada.

Eurovision in Concert, Amsterdam, The Netherlands - 13 Apr 2024 | Foto: DPPA/SIPA USA

No, priznaje da bi prirodnije bilo da se nazvao Baby Pizza jer je veliki fan pizze. Naš predstavnik nije jedini, a regionalni izvođači često koriste pseudonime kao način predstavljanja.

Breni je nadimak dao košarkaški trener, a nadogradio ga televizijski voditelj

Lepa Brena, pravim imenom Fahreta Jahić, ove će godine nastupati u Areni Zagreb i to četiri puta, a legenda jugoslavenske glazbene scene otkrila je da joj se nadimak nije svidio na prvu.

- U tom razdoblju sam počela aktivno trenirati košarku. Na košarkaškom terenu 1975. godine je i nastao moj današnji nadimak Brena. Nadimak mi je dao moj tadašnji košarkaški trener, Vlada Bajer. Treneru je bilo komplicirano dozivati me 'Fahreta, Fahreta!' Igrala sam centar ili bek. Moje kolegice su bile Mila, Kata... Sve neka kratka imena. I kaže on meni: 'Ja ću tebe zvati Brena'. Ja kažem: Tko je ta Brena?!' Kao prvo, glupo ime. Mislim, od svih imena koja su mogla biti ljepša - prisjetila se legendarna pjevačica jednom prilikom.

No, kasnije je otkrila da njen talent ne leži u košarci te da je scena njen teren.

Zagreb: Lepa Brena zapjevala s Aleksandrom Prijović | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- U Bosni, to je bio sinonim za lijepu djevojku. Uvijek sam se voljela isticati, izboriti se za svoje mjesto pod suncem. Ma, bila sam kao šilo! Zato sam se i našla pod košem, s loptom u rukama. Tu je došao do izražaja i moj smisao za realnost. Shvatila sam da nisam dovoljno talentirana za košarku i da će uvijek biti boljih od mene koje neću dostići. Kad me je kasnije Saša Popović pitao imam li neki nadimak, sjetila sam se tog događaja, i tako postala - Brena. Tijekom gimnazijskih dana počela sam pjevati po zabavama. Konačno sam shvatila da je scena moj teren - ispričala je Brena.

Pokojni srpski voditelj Milovan Ilić poznatiji kao Minimaks dodao je 'Lepa' ispred 'Brena' i tako je stvoren nadimak koji je osvojio cijelu regiju.

- Nisam voljela to Lepa jer nisam mislila da sam lijepa na taj način', rekla je Brena.

Renati je za inspiraciju poslužila grčka mitologija, a Adolf je zbog imena imao problema u školi

Renata Končić poznatija kao Minea, bila je jedna od predstavnica dance glazbe u Hrvatskoj 90-ih godina prošlog stoljeća, a njeni hitovi 'Good Boy', 'Vrapci i komarci' i 'Uberi ljubicu' bili su neizostavni na tulumima. Tvrdi kako je svoje ime morala osmisliti samo u 24 sata.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

- Na početku karijere imala sam doslovno 24 sata za smisliti novo ime, a ideja je došla od mog tadašnjeg menadžera Borisa Šuputa, čovjeka koji je obilježio moje početke, a koji nažalost danas više nije s nama. Procijenilo se tada da ime Renata nije dovoljno zvučno i scenski, ali danas sam zadovoljna što sam izabrala ime Minea. Slučajno sam iz enciklopedije izvukla to ime, koje je bilo najbliže meni i mogla sam se zamisliti pod tim imenom - svojedobno je komentirala za Zagreb info.

Dado Topić, poznat po duetu 'Princeza' s nedavno preminulom Slađanom Milošević, nadimak je dobio u srednjoj školi jer je imao dosta problema zbog svog pravog imena - Adolf.

- Najbolji prijatelj mog oca, kojeg i ja pamtim kao jednog od najboljih i najkvalitetnijih ljudi koje sam upoznao u životu, bio je Židov po imenu Adolf. Po zanimanju je bio zubar, a moj mu je otac, kojeg je Adolf u životu svojim dobrim djelima jako zadužio, davno prije mog rođenja obećao da će, ako dobije sina, nazvati dijete njegovim imenom - ispričao je jednom prilikom hrvatski glazbenik te dodao da mu je taj Adolf bio i krsni kum.

storyeditor/2022-10-26/PXL_281221_91292974.jpg | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/PROMO

No, zbog svog imena imao je dosta problema u životu. Tijekom školovanja bio je povremeno na meti profesora koji su pretpostavljali da mu je otac – simpatizer ustaškog pokreta, ali to nije bila istina.

- Nadimak Dado sam dobio tek u srednjoj školi, kada su se počeli nizati problemi oko mog imena, tako da je to ostalo i do danas - rekao je svojedobno.

Nives je za nadimak poslužila vremenska prognoza, a Mimi je kao dijete udario automobil marke Mercedes

Domaća glazbenica, glumica, spisateljica Nives Zeljković poznatija je javnosti kao Nives Celzijus. Njen stas dizao je temperature prije, a isto se 'užari' i dan danas kad se negdje Nives pojavi.

- Celzijus, pitate se? Sama sam se toga sjetila, drugima se svidjelo. Nadimak je bio simbol porasta temperature, asocijacije na moj izgled, vrstu izvedbe koju sam odabrala, a lako se pamtilo, tako je rođena Nives Celzijus – ispričala je svojedobno pjevačica medijima.

Foto: Instagram

Srpska reperica Milena Janković odnosno Mimi Mercedez, poznatija javnosti po pjesmi 'Tokyo Drift' koju su snimili ona i reper Grše, otkrila je na početku karijere kako je zaslužila nadimak.

- Kada sam bila baš mala udario me je auto marke Mercedes-Benz i tu sam imala baš ozbiljnu povredu - otkrila je za Prvu srpsku televiziju i dodala:

- Bilo je stvarno kritično, ali kada sam to preživela onda sam mogla da se nazovem Mercedez.

Kasnije se našalila da njeno ime nema veze s automobilom, već s tim što zvijezdu filmova za odrasle, Ninu Mercedez, naziva 'svojom majkom'.

Foto: Helena Ludban/24sata

Za Novu.rs otkrila je da je njeno umjetničko ime, pitanje na koje se ne može dati odgovor.

- Kad sam počinjala, tako sam govorila. No, pitanje je to na koje se ne može odgovoriti, neka ostane vječna misterija. Uvijek sam davala lažan odgovor iz šale da bude zanimljivo. Jedan od odgovora bio je onaj koji ste me pitali, a onda je moja ekipa stajala iza mene i umirala od smijeha. Kad budem slavila 50 godina karijere, a to ću slaviti bez obzira hoću li biti aktualna ili ne, tada ću možda otkriti tajnu svog nadimka.

Grgo Šipek, odnosno Grše, dobio je to ime po susjedu koji je repera tako zvao dok je bio dijete.

- Zapravo me susjed tako nazvao kad sam bio mali. U nas je većinom izvedenica od imena Grgo - Grše. Dobro se i spojilo jer mi je ime Grgo, a prezime Šipek, tako da dva u jednom - kazao je Grše svojedobno za 24sata.

Buba Corelli ima više priča o svom imenu, a Dara Bubamara je ime dobila po bendu

Buba Corelli, bosanskohercegovački reper pravog imena Amar Hodžić, ispričao je za podcast Balkast kako je nastalo njegovo ime.

- Znam da sam nešto volio talijansku operu i odatle Corelli, a pošto je bila neka dvojica braće koja su svirali violinu. A Buba, ne znam, to su mi Alipašinci dali taj nadimak, jer sam izgledao kao jedan buba što udara ljude dolje po Alipašinom - otkrio je.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

No, 2017. godine gostovao je u 'Ami G Showu' gdje je objasnio svoj nadimak na posve drugačiji način.

- Bio sam u jednoj grupi, Corelli Duo, ja i još jedan kolega. Imali smo to kao prezime, obojica smo imali ime, ja sam bio Buba. Prezime nam je bilo Corelli i kad smo se razdvojili ostalo je to Buba Corelli. A Buba, zato što sam pretežito tih kao bubica, ne pričam puno. - odgovorio je voditelju i dodao da je 'miran' baš.

U istoj emisiji gostovao je i njegov poslovni partner Jasmin Fazlić, poznatiji kao Jala Brat koji je sa Severinom snimio hit pjesme 'Otrove' i 'Magija'. On je svoje ime 'modernizirao' kako bi bilo upečatljivije.

- Imali smo dvojicu prijatelja, oni su koliko ja znam, iz Albanije i nisu znali da izgovore 'Džale' i prozvali su me 'Jala, Jala, Džala, Džala' i ostalo je Džala. Međutim, kad sam ja počeo da se bavim glazbom, nije bilo slovo Dž na tipkovnici. Ja sam imao neku viziju, slušali smo dosta Amerikance i gdje ću onda staviti ime na kvačicu. Nije svjetski, tako da je ostalo Jala - objasnio je.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL, Facebook

- I sad ima velika konfuzija, 90 posto ekipe me zove Jala - dodao je, a voditelj ga je upitao:

- A ti si Đžala?

- Ma ja sam oboje, brate - odgovorio mu je reper.

Srpska pjevačica Radojka Adžić, poznatija kao Dara Bubamara, svoje umjetničko ime dobila je po bendu u kojem je nastupala.

- Sudbina je bila da sam došla u grupu u kojoj je već bilo smišljeno ime za mene. Bili su pravi šoumeni. Napravili su kaos u jednom novosadskom lokalu. Bio je to muški bend, nisu imali pjevačicu. Kad su me vidjeli, rekli su da sam stvorena za njih i da se zovu 'Dara bubamara show band'. Vau, kakvo ime, upiškila sam se od smijeha - rekla je pjevačica medijima svojedobno, a zatim sve objasnila:

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

- Imali su maketu bubamare od stiropora koja je uvijek stajala u kutu iznad njih tijekom nastupa. Kako nisu željeli da se zove samo 'Bubamara bend' jer im je to zvučalo djetinjasto, tu maketu su nazvali Dara i tako je nastalo ime benda. Pošto sam bila jedina žena u bendu, mala i slatka baš kao ona bubamara, zvali su me — Dara Bubamara.

Breskvica je voljela jesti breskve, a Sandra Afrika u početku se sramila svog nadimka

Anđela Ignjatović, mlada glazbenica koja nastupa pod umjetničkim imenom Breskvica, ove godine se natjecala na 'Pesmi za Evroviziju', srpskom izboru pjesme za pjesmu Eurovizije s pjesmom 'Gnezdo orlovo'. Njen nadimak datira iz osnovne škole, a tako ju je nazvala najbolja prijateljica.

- Moja najbolja prijateljica mi je još u osnovnoj školi slučajno dala nadimak Breskvica i od tada je to ostalo. Svi su me tako zvali - komentirala je jednom prilikom i dodala:

- Konstantno sam samo breskve jela na velikom odmoru.

Foto: Instagram

Njen bivši dečko Mihajlo Veruović, miljenik je generacije Z i javnosti je poznatiji kao Voyage. On će u svibnju nastupiti u sklopu Balkan festa u Areni Zagreb, a nadimak je preuzeo iz francuskog jezika.

- Moj otac je bio tjelohranitelj Zorana Đinđića i nakon njegovog atentata za nas u Srbiji nije bilo sigurno. Morali smo kao obitelj napustiti zemlju. Tako je nastao Voyage, što na francuskom znači putovanje. Svidio mi se i prisvojio sam ga kao svoj - rekao je reper jednom prilikom.

Beograd: Popularni mladi glazbenik Voyage pojavit će se u novoj seriji za tinejdžere "U klinču" | Foto: Antonio Ahel

Srpska glazbenica Sandra Prodanović koja se hrvatskoj javnosti predstavila pjesmama 'Ne'ko će mi noćas napraviti sina' i 'Devojka tvog druga', nadimak je dobila po publici.

- Zezam se, kažem: 'Marina Tucaković me krstila', ali tako je ispalo na kraju. Ona je napisala pjesmu, odlučila je da se zove 'Afrika'. Ja sam se na estradi pojavila kao Sandra, samo sa pjesmom 'Afrika' i onda je bilo ono - je l' može od 'Sandre, Afrika' Tako me je publika nazvala - prisjetila se pjevačica.

Foto: Instagram/Sandra Afrika

No, u početku joj je nadimak bio čudan i nije joj se sviđao.

- Na početku mi je bilo čudno i sramota me bilo, zaista. Na primjer kada treba da nazovem šminkera, stilistu ili nekog i sad, pošto je bio početak, treba da objasnim ko je na telefonu, ja kažem: 'Ovdje Sandra' i, sad, mene sramota da kažem Afrika, pa ne znam kako da objasnim I koja se Sandra, a onda ja objašnjavam: 'Pa mala, crna, znaš', 'Ma reci Afrika' i ja kao: 'Pa dobro, Sandra Afrika. ovdje - uz smijeh je kazala pjevačica.

Konstrakti je nadimak dao profesor s fakulteta, a Nucciju prijatelj

Ana Đurić odnosno Konstrakta predstavlja je Srbiju na Eurosongu 2022. godine s pjesmom 'In Corpore Sano', a njen nadimak dao joj je profesor s Arhitektonskog fakulteta u Beogradu koji je često koristio riječ 'konstruktor'.

Foto: Youtube

- Sam nadimak Konstrakta je meni u tom trenutku djelovao kao nešto što bi točno opisalo način na koji ja radim. Racionalno i emotivno u jednom, da, više ni sama ne znam što sam izjavljivala. Uvijek je sve racionalno i emotivno - kazala je za srpske medije jednom prilikom.

Igor Panić, poznatiji kao Nucci, snimio je prošle godine pjesmu sa Severinom 'Metak', a mladima je poznatiji po pjesmama 'BeBo', 'Uđi na WA', 'Localo' i 'Crno oko'. Njegovo umjetničko ime osmislio je prijatelj.

Foto: Instagram

- Taj naziv nastao je u srednjoj školi. Prijatelj je izjavio to nakon jednog izlaska. Prvi je bio 'Panucci' i ja sam dugo bio protiv toga. Kasnije, kada sam počeo ozbiljnije snimati pjesme, odlučio sam izbaciti 'Pa' i napisati 'Nucci' zbog estetike - otkrio je svojedobno.

Edin Dervišhalidović, legendarni glazbenik poznatiji kao Dino Merlin, nikad nije govorio o svom umjetničkom imenu. No, pretpostavlja se kako je rođeni Sarajlija nadimak Dino dobio u djetinjstvu kao igra slovima njegovog originalnog imena.

Koncert Dine Merlina u Areni Zagreb | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL