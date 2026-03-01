Znate li kako se proslavio Justin Bieber? Njegova majka 'kriva' je za sve, evo što se dogodilo

Život Justina Biebera od samih početaka pa do danas u potpunosti je dokumentiran pred očima svjetske javnosti. Njegov put od dječaka iz malog kanadskog grada koji pjeva u kameru do globalne pop ikone bio je strelovit, nekonvencionalan i popločan golemim uspjesima, ali i brojnim izazovima.

Justin Drew Bieber rođen je 1. ožujka 1994. godine u Londonu, u kanadskoj pokrajini Ontario, no odrastao je u obližnjem Stratfordu. Njegovi roditelji, Pattie Mallette i Jeremy Bieber, bili su tinejdžeri kada su ga dobili; majka je imala 18, a otac 19 godina. Razišli su se nedugo nakon njegova rođenja, pa je Justin odrastao uz majku u skromnim uvjetima, često u socijalnim stanovima. Iako otac nije živio s njima, ostao je prisutan u njegovu životu. Pattie je radila niz slabije plaćenih uredskih poslova kako bi uzdržavala sina, koji je od malih nogu pokazivao izniman talent za glazbu. Sam je naučio svirati klavir, bubnjeve, gitaru i trubu. Iako se bavio i sportom, poput hokeja i nogometa, glazba je bila njegova tiha strast koju je isprva držao za sebe.

Justin Bieber Live at Much Music in Toronto | Foto: Paul Lapid/Press Association/PIXSELL

Sve se promijenilo 2007. godine. Dvanaestogodišnji Justin sudjelovao je na lokalnom pjevačkom natjecanju, gdje je izvedbom pjesme "So Sick" R&B zvijezde Ne-Yoa osvojio drugo mjesto. Njegova majka je, želeći nastup pokazati obitelji i prijateljima koji nisu mogli doći, snimku objavila na onda novoj platformi YouTube. Nije ni slutila da je time pokrenula revoluciju.

Nakon pozitivnih reakcija, Pattie je nastavila objavljivati snimke na kojima Justin izvodi obrade pjesama glazbenika poput Chrisa Browna i Justina Timberlakea. Uskoro su ti amaterski, nisko producirani videozapisi počeli privlačiti milijune pregleda. To je bilo vrijeme kada se YouTube smatrao "igralištem" za kućne uratke, a ne mjestom za pronalaženje budućih superzvijezda.

Foto: Hubert Boesl/DPA

Godine 2008., američki marketinški stručnjak Scooter Braun sasvim je slučajno kliknuo na jedan od Bieberovih videa dok je tražio drugog izvođača. Oduševljen onim što je vidio i čuo, dao si je zadatak pronaći dječaka. Nakon što je stupio u kontakt s njegovom majkom, Braun je trinaestogodišnjeg Justina i nju doveo u Atlantu. Tamo je organizirao audiciju pred R&B ikonom Usherom. Iako je interes pokazao i Justin Timberlake, Usher je bio brži i odlučniji. Bieber je uskoro potpisao ugovor s diskografskom kućom RBMG, zajedničkim projektom Brauna i Ushera.

Njegov prvi singl, "One Time", objavljen 2009. godine, odmah je postao hit, a debitantski EP My World učinio ga je prvim izvođačem u povijesti koji je imao sedam pjesama s debitantskog izdanja na Billboard Hot 100 ljestvici.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Dok je njegova karijera strelovito rasla, privatni život postao je nepresušan izvor zanimanja medija i obožavatelja. Njegova veza sa Selenom Gomez, koja je započela 2010. godine, obilježila je cijelu jednu eru pop kulture. Par, prozvan "Jelena", imao je turbulentan odnos koji je trajao, s prekidima i pomirenjima, punih osam godina. Njihova ljubavna priča inspirirala je brojne pjesme i ostala duboko urezana u sjećanje generacije koja je odrastala uz njih.

Nakon konačnog prekida sa Selenom u ožujku 2018., Bieber je utjehu pronašao u starom prijateljstvu s manekenkom Hailey Baldwin, koju je poznavao od tinejdžerskih dana. Njihova veza brzo je postala ozbiljna. Zaručili su se u srpnju 2018., a već u rujnu iste godine vjenčali su se u tajnosti pred matičarom u New Yorku. Godinu dana kasnije organizirali su veliko crkveno vjenčanje za obitelj i prijatelje u Južnoj Karolini.

Posljednjih godina Bieber je otvoreno govorio o svojim borbama s depresijom, anksioznošću, ali i zdravstvenim problemima poput Ramsay Huntovog sindroma, koji mu je 2022. privremeno paralizirao dio lica. U kolovozu 2024. godine, on i Hailey dobili su svoje prvo dijete, sina Jacka Bluesa Biebera.