Justin i Hailey Bieber prebrodili krizu braka uzrokovanu njegovim radom na albumu 'Swag'. Odmor u Idahu i prvi rođendan sina Jacka Bluesa učvrstili su njihove obiteljske veze
Justin i Hailey Bieber prebrodili bračnu krizu: Ovo je bio razlog
Justin i Hailey Bieber nedavno su prošli kroz izazovno razdoblje u svom braku, a strani mediji sada donose detalje o uzroku njihove krize. Kako se navodi, napetost u odnosu nastala je zbog Justinova intenzivnog rada na novom albumu 'Swag'.
Kreativni proces i emocionalni pritisak stvaranja glazbe u potpunosti su zaokupili pjevača, zbog čega se često povlačio iz svakodnevnog života. Takva situacija, tvrdi izvor blizak paru, ostavila je trag na njihovom braku i dovela do zahlađenja odnosa.
Ipak, nakon što je album prošloga mjeseca konačno objavljen i dočekan pozitivnim reakcijama publike, Justin je ušao u stabilniju i opušteniju fazu. Veliko olakšanje osjeća se s obje strane, a Hailey je tijekom cijelog procesa pokazala iznimno strpljenje i razumijevanje.
Temu bračnih izazova Justin je obradio i u nekoliko pjesama s novog albuma, među kojima se izdvajaju singlovi 'Daisies' i 'Walking Away', koji su već osvojili publiku.
Kako bi pobjegli od gradske vreve i posvetili se obitelji, Justin i Hailey odlučili su odmor provesti na svom omiljenom mjestu u saveznoj državi Idaho.
Posebnu radost donio im je i prvi rođendan njihova sina Jacka Bluesa, kojeg su proslavili u intimnom ozračju. Prema riječima bliskih prijatelja, boravak u prirodi dodatno ih je zbližio i učvrstio njihove obiteljske veze.
