Bieber pjevao u boksericama na dodjeli Grammyja: 'Ovaj čovjek treba pomoć, to je baš tužno'
Justin Bieber (31) je na dodjelu Grammyja stigao sa suprugom Hailey Bieber. Prošetali su crvenim tepihom, noseći iste bedževe s natpisom 'ICE OUT'.
Na dodjeli je nastupao prvi put nakon 2022. godine, a za to je pripremio nezaboravan nastup. Izveo je svoju pjesmu 'Yukon' uz električnu gitaru i ritam-mašinu, bez velike produkcije i pratećeg benda - a nosio je samo bokserice.
Tijekom emotivne izvedbe, koju je posvetio supruzi, kamere su nekoliko puta uhvatile Hailey kako se smije i bodri ga.
Ipak, izostanak odjeće zasjenio je i emotivnu izvedbu. Društvene mreže su bile podijeljene - dok su jedni hvalili njegov nastup, drugi su se pitali zbog čega je došao samo u boksericama.
- Kakva predivna i ranjiva izvedba - napisao je jedan korisnik društvene mreže X, dok se drugi našalio: 'Samo stoji tamo u svojim gaćama i čarapama…'
Neki su mu pisali da je to dodjela Grammyja, a ne plaža.
- Zar se ovako odjenuo za Grammyje? Baš užas - bili su neki od komentara.
Jedan je bio posebno zabrinut: 'Ovo je zapravo tužno. Čovjek vapi za pomoći, a nitko to ne primjećuje'.
No bilo je i onih koji su bili fokusirani samo na njegov vokal te ga hvalili.
Ove godine Justin je nominiran u četiri kategorije - za album godine i najbolji pop vokalni album ('Swag'), najbolju pop solo izvedbu ('Daisies') te najbolju R&B izvedbu ('Yuko'n). Dosad je skupio 23 nominacije i osvojio dva Grammyja.
Neki ovaj nastup tumače kao najavu onoga što slijedi, s obzirom na to da će Bieber biti glavni izvođač na Coachelli.
