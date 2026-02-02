Obavijesti

NOSIO I ČARAPE

Bieber pjevao u boksericama na dodjeli Grammyja: 'Ovaj čovjek treba pomoć, to je baš tužno'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Bieber pjevao u boksericama na dodjeli Grammyja: 'Ovaj čovjek treba pomoć, to je baš tužno'
Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Kakva predivna i ranjiva izvedba, napisao je jedan korisnik društvene mreže X, dok se drugi našalio: 'Samo stoji tamo u svojim gaćama i čarapama…'

Justin Bieber (31) je na dodjelu Grammyja stigao sa suprugom Hailey Bieber. Prošetali su crvenim tepihom, noseći iste bedževe s natpisom 'ICE OUT'.

68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Na dodjeli je nastupao prvi put nakon 2022. godine, a za to je pripremio nezaboravan nastup. Izveo je svoju pjesmu 'Yukon' uz električnu gitaru i ritam-mašinu, bez velike produkcije i pratećeg benda - a nosio je samo bokserice.

68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Tijekom emotivne izvedbe, koju je posvetio supruzi, kamere su nekoliko puta uhvatile Hailey kako se smije i bodri ga.

Ipak, izostanak odjeće zasjenio je i emotivnu izvedbu. Društvene mreže su bile podijeljene - dok su jedni hvalili njegov nastup, drugi su se pitali zbog čega je došao samo u boksericama.

68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE/REUTERS

- Kakva predivna i ranjiva izvedba - napisao je jedan korisnik društvene mreže X, dok se drugi našalio: 'Samo stoji tamo u svojim gaćama i čarapama…'

Neki su mu pisali da je to dodjela Grammyja, a ne plaža.

68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE/REUTERS

- Zar se ovako odjenuo za Grammyje? Baš užas - bili su neki od komentara.

Jedan je bio posebno zabrinut: 'Ovo je zapravo tužno. Čovjek vapi za pomoći, a nitko to ne primjećuje'.

68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE/REUTERS

No bilo je i onih koji su bili fokusirani samo na njegov vokal te ga hvalili.

Ove godine Justin je nominiran u četiri kategorije - za album godine i najbolji pop vokalni album ('Swag'), najbolju pop solo izvedbu ('Daisies') te najbolju R&B izvedbu ('Yuko'n). Dosad je skupio 23 nominacije i osvojio dva Grammyja.

Neki ovaj nastup tumače kao najavu onoga što slijedi, s obzirom na to da će Bieber biti glavni izvođač na Coachelli. 

