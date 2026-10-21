Znate li priču o legendarnim Fantasy Bra grudnjacima? Evo tko ih je nosio prije Kylie Jenner

Kylie Jenner ove je godine privukla pozornost na modnoj reviji Victoria's Secreta gdje je predstavila Fantasy Bra vrijedan nevjerojatnih 50 milijuna dolara. Raskošni grudnjak, koji je izradila draguljarska kuća Jacob & Co., ukrašen je s 4410 prirodnih dijamanata, među kojima se posebno ističe žuti dijamant od 75,54 karata. Na njegovoj izradi radilo je 15 majstora više od tisuću sati, a težak je gotovo dva kilograma. Time je, prema objavljenoj procjeni, postao najskuplji Fantasy Bra u povijesti Victoria's Secreta, a nadmašio je sve prethodne modele.

Ipak, odluka da upravo Kylie ponese najskuplji Fantasy Bra u povijesti nije oduševila sve obožavatelje Victoria's Secreta. Na društvenim mrežama mnogi su kritizirali činjenicu da je ta čast pripala reality zvijezdi koja je tek debitirala na njihovoj pisti, a ne jednoj od dugogodišnjih anđelica poput Adriane Lime ili Alessandre Ambrosio, koje su godinama gradile karijeru s ovim brendom.

Iako je ovogodišnji grudnjak postavio novi rekord, tradicija predstavljanja ovih luksuznih kreacija seže mnogo dalje u prošlost. Sve je počelo prije 30 godina, odnosno 1996., kada je Victoria's Secret prvi put predstavio Fantasy Bra kao dio svoje blagdanske kampanje. Ideja je bila spojiti donje rublje s vrhunskim draguljarstvom i stvoriti ekskluzivan komad koji će privući pozornost svjetske javnosti. S vremenom je nošenje Fantasy Bra grudnjaka postalo jedno od najvećih priznanja koje je manekenka mogla dobiti unutar brenda.

Prvi Fantasy Bra nosila je Claudia Schiffer 1996. godine, a model nazvan "Million Dollar Miracle Bra" bio je vrijedan milijun dolara. Ukrašen dijamantima, označio je početak tradicije koja će u sljedećim desetljećima postati zaštitni znak Victoria's Secreta. Zanimljivo je da prvih pet Fantasy Bra grudnjaka nije predstavljeno na modnoj pisti, nego isključivo u promotivnim kampanjama.

Jedan od najpoznatijih modela predstavila je Gisele Bündchen 2000. godine. Njezin "Red Hot Fantasy Bra", ukrašen rubinima i dijamantima, bio je procijenjen na čak 15 milijuna dolara te je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao dio najskupljeg kompleta donjeg rublja na svijetu. Iako se često povezuje s legendarnim revijama Victoria's Secreta, Gisele ga zapravo nije nosila na pisti, nego ga je predstavila u reklamnoj kampanji.

Godinu dana poslije Heidi Klum ispisala je povijest te je postala prva manekenka koja je Fantasy Bra nosila na samoj reviji. Njezin "Heavenly Star Bra" iz 2001. godine vrijedio je 12,5 milijuna dolara, a bio je ukrašen tisućama dijamanata i ružičastih safira, uključujući impresivan dijamant od 90 karata. Taj je trenutak označio početak tradicije u kojoj je predstavljanje skupocjenog grudnjaka postalo jedan od najiščekivanijih dijelova modne revije.

Heidi Klum ponovno je privukla pozornost 2003. godine, kada je nosila "Very Sexy Fantasy Bra" vrijedan 11 milijuna dolara. Njegov najistaknutiji detalj bio je dijamant Mouawad Excelsior od 69 karata, a za izradu grudnjaka bilo je potrebno približno 370 sati rada. Zbog prozirnog dizajna Heidi je ispod dragocjene kreacije na pisti nosila običan crveni grudnjak.

Među posebno raskošnim izdanjima istaknuo se i "Royal Fantasy Bra" koji je 2013. godine nosila Candice Swanepoel. Vrijedan 10 milijuna dolara, sadržavao je približno 5400 dragulja, uključujući dijamante, safire i rubine, a u središtu se nalazio rubin od 52 karata. Kreaciju je potpisala draguljarska kuća Mouawad, a njezina izrada bila je jedan od najzahtjevnijih projekata te godine.

Poseban trenutak dogodio se 2014. godine, kada su prvi put u povijesti predstavljena dva Fantasy Bra grudnjaka istodobno. Adriana Lima i Alessandra Ambrosio nosile su kreacije vrijedne po dva milijuna dolara, jednu u plavim, a drugu u crvenim tonovima. Za njihovu izradu bilo je potrebno više od 1300 sati, a bile su ukrašene dijamantima, rubinima, safirima i zlatom.

Posljednji Fantasy Bra prije višegodišnje stanke predstavila je Elsa Hosk 2018. godine. Njezin "Dream Angels Fantasy Bra", vrijedan milijun dolara, izradio je Atelier Swarovski, a bio je ukrašen s više od 2100 laboratorijski uzgojenih dijamanata. Za razliku od ranijih raskošnih modela s velikim draguljima u boji, ovaj se isticao nježnim, gotovo čipkastim dizajnom koji je podsjećao na mrežu sitnih dijamanata.

Tijekom godina čast predstavljanja Fantasy Bra grudnjaka pripala je i brojnim drugim poznatim manekenkama. Tyra Banks nosila je "Diamond Dream Bra" 1997. godine, vrijedan tri milijuna dolara, dok je Daniela Peštová 1998. predstavila "Dream Angel Bra" procijenjen na pet milijuna dolara. Heidi Klum 1999. nosila je "Millennium Bra" vrijedan deset milijuna dolara, a Karolína Kurková 2002. "Star of Victoria Bra", također vrijedan deset milijuna dolara.

Tyra Banks ponovno je odabrana 2004. godine za "Heavenly “70” Fantasy Bra" vrijedan deset milijuna dolara, dok je Gisele Bündchen 2005. predstavila "Sexy Splendor Bra" procijenjen na 12,5 milijuna dolara. Karolína Kurková 2006. nosila je "Hearts on Fire Bra" vrijedan 6,5 milijuna dolara, a Selita Ebanks 2007. "Holiday Fantasy Bra" vrijedan 4,5 milijuna dolara.

Adriana Lima 2008. predstavila je "Black Diamond Fantasy Bra" vrijedan pet milijuna dolara, a Marisa Miller 2009. "Harlequin Fantasy Bra" procijenjen na tri milijuna dolara. Lima je ponovno odabrana 2010. za "Bombshell Fantasy Bra" vrijedan dva milijuna dolara, dok je Miranda Kerr 2011. nosila "Fantasy Treasure Bra" vrijedan 2,5 milijuna dolara. Alessandra Ambrosio 2012. predstavila je "Floral Fantasy Bra", također procijenjen na 2,5 milijuna dolara.

Lily Aldridge 2015. nosila je "Fireworks Fantasy Bra" vrijedan dva milijuna dolara, Jasmine Tookes 2016. "Bright Night Fantasy Bra" vrijedan tri milijuna dolara, a Lais Ribeiro 2017. "Champagne Nights Fantasy" Bra procijenjen na dva milijuna dolara.

Iako su pojedini Fantasy Bra grudnjaci bili ponuđeni na prodaju, njihove milijunske vrijednosti uglavnom su predstavljale procjene draguljarskih kuća, a ne iznose za koje su doista prodani. Mnogi su nakon predstavljanja rastavljeni kako bi se dragocjeno kamenje moglo ponovno upotrijebiti. Upravo zato Fantasy Bra danas ima posebno mjesto u modnoj povijesti, kao simbol razdoblja u kojem su se luksuz, supermodeli i spektakularne modne revije spojili u jedan od najprepoznatljivijih događaja modne industrije.

*uz korištenje AI-ja