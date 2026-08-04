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OVOGA TJEDNA

Urban&4 i Amira Medunjanin u Kaštelu Morosini-Grimani

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Urban&4 i Amira Medunjanin u Kaštelu Morosini-Grimani
Foto: PROMO
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U srcu Istre publiku očekuju nastupi izvođača čiji koncerti već godinama nadilaze klasične glazbene događaje i pretvaraju se u iskustva koja se dugo pamte.

Admiral

Pod zvjezdanim nebom jednog od najljepših istarskih ambijenata, Kaštel Morosini-Grimani u Svetvinčentu ovog će tjedna postati pozornica dviju iznimnih koncertnih večeri koje će spojiti glazbu, emociju i jedinstvenu atmosferu povijesnog prostora. U srcu Istre publiku očekuju nastupi izvođača čiji koncerti već godinama nadilaze klasične glazbene događaje i pretvaraju se u iskustva koja se dugo pamte.

FENOMENALAN KONCERT FOTO Urban&4 je oduševio publiku na Zagreb Beer Festu
FOTO Urban&4 je oduševio publiku na Zagreb Beer Festu

Prve večeri, 7. kolovoza, na pozornicu stižu Urban&4, bend koji već tri desetljeća gradi poseban odnos s publikom kroz iskrene, snažne i emotivne nastupe. Njihovi koncerti nisu samo izvedbe pjesama, već intimna razmjena energije, emocija i sjećanja koja povezuje publiku i bend od prvog tona do posljednjeg aplauza. Oni koji su ih barem jednom slušali uživo znaju da Urbanovi koncerti nikada ne ostaju samo koncerti – oni postaju trenuci koji ostaju dugo nakon što se svjetla pozornice ugase.

U čarobnom ambijentu kaštela pjesme poput „Mjesto za mene“, „Iskra“, „Astronaut“, „Mala truba“ i „Sama“, kao i noviji singlovi koji su obilježili posljednje godine benda, dobit će novu dimenziju. Prije nekoliko dana Urban&4 objavili su singl „Sagradit ću ti pjesmu“ koji je u kratko vrijeme naišao na nesvakidašnje oduševljenje publike, koja ovu pjesmu svrstava u red najvećih dostignuća Urbana kao autora. Spoj prepoznatljive energije Četvorke, Urbanove interpretacije i posebne atmosfere Svetvinčenta obećava večer ispunjenu emocijama, tišinom koja jednako snažno govori kao i glazba te zajedničkim refrenima koji publiku povezuju u jedinstvenom koncertnom iskustvu.

Foto: Filip Kovačević

Već sljedeće večeri, 8. kolovoza, isti će prostor ispuniti glas Amire Medunjanin, umjetnice koju kritičari godinama nazivaju jednim od najemotivnijih i najautentičnijih glasova europske world music scene. Tijekom više od dva desetljeća karijere Amira je izgradila prepoznatljiv glazbeni izraz u kojem se sevdalinka susreće s jazzom, klasikom i suvremenim senzibilitetom, ostavljajući snažan trag na koncertnim pozornicama diljem Europe i svijeta.

Njezin aktualni album „Homeland“, jedno od njezinih najosobnijih glazbenih poglavlja, donosi pjesme o pripadanju, sjećanjima i unutarnjim pejzažima koje svatko nosi sa sobom. Upravo taj osjećaj intime i univerzalne ljudske povezanosti Amira prenosi na pozornici s rijetkom lakoćom i iskrenošću. Publiku u Svetvinčentu očekuje večer ispunjena bezvremenskim sevdahom, novim autorskim pjesmama i interpretacijama koje publika ne pamti po set-listi, nego po osjećaju koji ostaje dugo nakon posljednjeg tona.

VEČER SEVDAHA Amira Medunjanin ponovno nastupa u Lisinskom u listopadu
Amira Medunjanin ponovno nastupa u Lisinskom u listopadu

Kaštel Morosini-Grimani posljednjih je godina postao jedno od najposebnijih mjesta za ljetne kulturne i glazbene događaje, prostor u kojem se povijest, arhitektura i umjetnost prirodno susreću. Upravo zato koncerti Urban&4 i Amire Medunjanin savršeno se uklapaju u njegovu atmosferu, iskrenu i snažnu. Pod otvorenim istarskim nebom, među kamenim zidinama koje stoljećima čuvaju priče Mediterana, publiku očekuju dvije večeri glazbe i emocija koje nose potencijal da postanu jedni od najposebnijih koncertnih trenutaka ovog ljeta.

Ulaznice za koncerte Urban&4 i Amire Medunjanin možete pronaći u sustavu Entrio.

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