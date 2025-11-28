Znate li tko je ona? Poznata glumica se zbog uloge u novom filmu u potpunosti promijenila!

Glumica je snimljena na blatnjavoj lokaciji, odjevena u grubu srednjovjekovnu odjeću, s glavom omotanom u velike krpe i licem prekrivenim specijalnim efektima i protezama koje joj drastično mijenjaju izgled. Na fotografijama se čini kao da ima ožiljak ili raspolućenu usnu, što njen izgled čini još jezivijim i potpuno drugačijim od glamuroznih uloga u prošlogodišnjem 'Nosferatuu' i HBO-ovoj seriji 'The Idol'.

Foto: KGC-102/656

Lijepa Lily-Rose prošla je kroz šokantnu tranformaciju zbog svoje druge uzastopne suradnje s redateljem Robertom Eggersom, poznatim po mračnim, povijesnim hororima poput 'The Witch', 'The Northman' i 'The Lighthouse', u filmu koji se zove 'Werwulf'

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Radnja filma smještena je u 13. stoljeće u maglovitu englesku zabit, gdje misteriozno stvorenje terorizira lokalno stanovništvo i pretvara njihove legende u jezivu stvarnost. Seljaci se suočavaju s drevnom nadnaravnom prijetnjom, dok scenarij donosi dijaloge prilagođene povijesnom razdoblju, uz prijevode i bilješke za one koji ne razumiju staroengleski jezik.

Uz Lily-Rose Depp, u filmu glume i Aaron Taylor-Johnson te Willem Dafoe, koji su na setu viđeni s upadljivim brkovima i bradama. Snimanje se odvijalo u Velikoj Britaniji, na lokacijama poput Bourne Wooda, Dartmoora u Devonu te posebno izgrađenog sela iz 13. stoljeća sa slamnatim kućama, crkvom i blatnjavim grobljem.Premijera je zasad najavljena za 25. prosinca 2026. u distribuciji Focus Featuresa.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Fotografije sa seta odmah su zapalile društvene mreže - fanovi hvale rad kostimografa i šminkera te nagađaju da bi Lily-Rose zbog ovakve transformacije mogla konkurirati i za Oscara. Mnogi ističu kako Eggers još jednom uspijeva stvoriti autentičan, prljav i zastrašujuće uvjerljiv srednjovjekovni svijet.