Obavijesti

Show

Komentari 0
TRANSFORMACIJA ZA NAGRADU

Znate li tko je ona? Poznata glumica se zbog uloge u novom filmu u potpunosti promijenila!

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 1 min
Znate li tko je ona? Poznata glumica se zbog uloge u novom filmu u potpunosti promijenila!
3
Foto: KGC-102/656

Poznata glumica potpuno je promijenila izgled zbog nove uloge u nadolazećem horor filmu 'Werwulf' i na setu u Engleskoj izgleda gotovo neprepoznatljivo

Glumica je snimljena na blatnjavoj lokaciji, odjevena u grubu srednjovjekovnu odjeću, s glavom omotanom u velike krpe i licem prekrivenim specijalnim efektima i protezama koje joj drastično mijenjaju izgled. Na fotografijama se čini kao da ima ožiljak ili raspolućenu usnu, što njen izgled čini još jezivijim i potpuno drugačijim od glamuroznih uloga u prošlogodišnjem 'Nosferatuu' i HBO-ovoj seriji 'The Idol'.

Excl - Lily-Rose Depp with cleft lip for Werwulf filming in Surrey
Foto: KGC-102/656

Lijepa Lily-Rose prošla je kroz šokantnu tranformaciju zbog svoje druge uzastopne suradnje s redateljem Robertom Eggersom, poznatim po mračnim, povijesnim hororima poput 'The Witch', 'The Northman' i 'The Lighthouse', u filmu koji se zove 'Werwulf'

Nosferatu UK Premiere
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Radnja filma smještena je u 13. stoljeće u maglovitu englesku zabit, gdje misteriozno stvorenje terorizira lokalno stanovništvo i pretvara njihove legende u jezivu stvarnost. Seljaci se suočavaju s drevnom nadnaravnom prijetnjom, dok scenarij donosi dijaloge prilagođene povijesnom razdoblju, uz prijevode i bilješke za one koji ne razumiju staroengleski jezik.

LILY-ROSE DEPP Kći (25) Johnnyja Deppa: 'Tatini filmovi su me traumatizirali!'
Kći (25) Johnnyja Deppa: 'Tatini filmovi su me traumatizirali!'

Uz Lily-Rose Depp, u filmu glume i Aaron Taylor-Johnson te Willem Dafoe, koji su na setu viđeni s upadljivim brkovima i bradama. Snimanje se odvijalo u Velikoj Britaniji, na lokacijama poput Bourne Wooda, Dartmoora u Devonu te posebno izgrađenog sela iz 13. stoljeća sa slamnatim kućama, crkvom i blatnjavim grobljem.Premijera je zasad najavljena za 25. prosinca 2026. u distribuciji Focus Featuresa.

Premiere for the film Nosferatu in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Fotografije sa seta odmah su zapalile društvene mreže - fanovi hvale rad kostimografa i šminkera te nagađaju da bi Lily-Rose zbog ovakve transformacije mogla konkurirati i za Oscara. Mnogi ističu kako Eggers još jednom uspijeva stvoriti autentičan, prljav i zastrašujuće uvjerljiv srednjovjekovni svijet.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO U 'Život na vagi' ušla je s 157,6 kilograma, a danas je Štefica Sever neprepoznatljiva!
NEVJEROJATNA TRANSFORMACIJA

FOTO U 'Život na vagi' ušla je s 157,6 kilograma, a danas je Štefica Sever neprepoznatljiva!

Bivša natjecateljica pohvalila se nevjerojatnom transformacijom koju je postigla zahvaljujući vlastitoj upornosti i zdravijem načinu života. 'Nova ja', poručila je dok je nasmiješena pozirala u crnom odijelu
FOTO Ovo smo čekali! Maja i Šime uživali u zajedničkom izlasku i utišali glasine o kraju
Pozirali zagrljeni

FOTO Ovo smo čekali! Maja i Šime uživali u zajedničkom izlasku i utišali glasine o kraju

Naša pjevačica Maja Šuput u četvrtak je navečer uživala u izlasku i dobrom društvu kolega s estrade, a s njom je bio i 'Gospodin Savršeni' Šime Elez. Iako su neki posumnjali da je romansa između Maje i Šime završila, najnovije zajedničke fotografije uvjerile su u suprotno...
Koncert u Lisinskom okupio je brojna poznata lica: U publici su bili Zlatko Dalić, Joško Lokas...
EVO TKO JE DOŠAO

Koncert u Lisinskom okupio je brojna poznata lica: U publici su bili Zlatko Dalić, Joško Lokas...

Božićni gala koncert 'Croatia povezana pjesmom' u Lisinski je doveo mnoga lica iz javnog života. Biti bolji i drugačiji, povezati ljude koliko god bili različiti i pri tom uživati. Gala božićni koncert Croatia osiguranja "Croatia povezana pjesmom" u Lisinskom okupio je uzvanike predsjednike uprava i menadžment najvećih kompanija, predstavnike financijskog i tehnološkog sektora, akademske zajednice, kulture, medija i institucija , koji su slušali bezvremenske hitove u potpuno novima verzijama. - Već više od 140 godina Croatia je simbol sigurnosti domaćeg čovjeka, oslonac poduzetnika i pouzdan partner zajednici. Croatia povezuje i štiti Hrvatsku kroz desetljeća i taj osjećaj povezanosti i zajedništva željeli smo oživjeti i kroz ovu večer. Povezati Hrvatsku pjesmom i podsjetiti koliko je dobro biti u Hrvatskoj. I kako je dobro biti u Croatiji - rekao je Davor Tomašković, predsjednik Uprave Croatia osiguranja.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025