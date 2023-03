Zoran iz 'Večere' ostavio posao i dom, zbog ljubavi se preselio u Petrinju: 'Nismo ni bili u vezi'

Tog dana (kad je bio potres u Petrinji, op.a.) kad sam uključio televiziju kako bi pogledao vijesti vidio sam katastrofalan prizor, iako nisam rat proživio slike koje sam vidio na ekranu, uplakane ljude, razrušene kuće, sve me je to dirnulo u srce i potaknulo da se spakiram i krenem na put s ekipom za Petrinju, rekao nam je Zoran Tot (26), pobjednik ovotjedne emisije 'Večera za 5 na selu'. Iako je imao obrt u Slavonskom Brodu, ostavio je sve na čekanju i došao u Petrinju pomoći unesrećenima. Onda je ostao nekoliko tjedana duže nego što je očekivao - sve zbog ljubavi, naravno. Bilo mu je to prvo pravo zaljubljivanje.

- Ni slutio nisam da ću se zaljubiti u nekog i da ću si tog trenutka preokrenuti život. Iskreno, to je bila ljubav na prvi pogled, što bi rekli - prava mladenačka ljubav. Takvo što sam osjećao prvi put u životu. Srce mi je bilo k'o kuća kad sam ugledao i družio se s tom osobom.

Kako to da ste se odlučili preseliti iz Sl. Broda u Petrinju i ostaviti svoj život ondje? Je li to bilo samo zbog ljubavi ili vam se svidjelo još nešto u Petrinji?

Onog trenutka kad sam izašao iz autobusa s prijateljima dočekao nas je potres 4,3 po Richteru i nikad neću zaboraviti taj strah, ali i prvi susret s Petrinjcima - ljudima koji su otvorili svoja skromna srca. Iako razrušen i poljuljan, grad itekako ima nešto što me je privuklo da ostanem. Prvenstveno ljubav, ali i ljudi s kojima sam sklopio razna prijateljstva i ono što me je oduševilo - netaknuta priroda. Jako volim boraviti u prirodi. Istaknuo bi selo Križ Hrastovački gdje često sa svojim biciklom napravim desetak kilometara. I naravno, domaće životinje, vrt, sve što treba čovjeku da se makne od tehnologije i odmori i dušu i tijelo.

Jeste li sada u vezi s osobom zbog koje ste se preselili? Ako jeste, kako vam ide, a ako niste, što mislite zašto nije uspjelo?

Trenutačno nisam u vezi s tom osobom niti sam bio - kako je rekla, osoba previše smo slični karakterom da bi bili u vezi. Jednostavno ne znam, možda sam ja negdje napravio pogrešan korak, a možda kako je rekla osoba - previše smo slični.

U Slavonskom Brodu imali ste svoj obrt, bavili ste se kemijskim čišćenjem, ali to ste zatvorili zbog ljubavi. Kako je išao taj posao? Hoćete li ga možda otvoriti u Petrinji ili se sada bavite isključivo kuhanjem?

Po struci sam kuhar, u Slavonskom Brodu uspješno sam završio trogodišnju školu, ali oduvijek me je privlačilo čišćenje, održavanje, pogotovo kemijsko čišćenje. Nažalost, tog trenutka nisam razumno otvorio obrt u Slavonskom Brodu, imao sam više troškova nego zarade, bila je tu i korona, sve je to utjecalo na moj obrt. Ali imao sam stalne mušterije, više kao obitelj, koji su redovno održavali rublje, automobile i tepihe upravo kod mene. U planu mi je da nastavim s kuhanjem, ali najviše se radujem ponovnom otvaranju obrta u Petrinji. No, nažalost, to sporo ide i to me najviše rastužuje. Treba kupiti auto, opremu, sredstva, a financijski sam nemoćan. No vjerujem da ću uz pomoć prijatelja ovdje u Petrinji uspjeti otvoriti obrt i raditi ono što volim.

Je li bilo teško ostaviti sve i krenuti ispočetka? Jeste li u nekom trenutku rekli požalili što se se odselili ili barem pomislili: 'Što je meni ovo trebalo?'

Moj samostalni život je krenuo sa 17 godina kada sam u Slavonskom Brodu krenuo samostalno živjeti i to je bio jedan od početaka. Tu je i prvo zaposlenje, tu je i otvaranje obrta, sve su to neki počeci u mome životu koje sam lako prihvatio - iako je sve to ostavilo trag na meni. Bilo je tu i suza, ali podrška prijatelja, prekrasne uspomene koje imam su moje suze izbrisali. Naravno, uvijek mi je u mislima moja obitelj, točnije majka te brat, sestra i svi prijatelji koje imam u Slavonskom Brodu.

Kako vam se svidjela ekipa u 'Večeri za 5 na selu'? Jeste li ostali u kontaktu s nekima?

Ekipa u 'Večeri za 5 na selu' mi se jako svidjela. Pogotovo Nikolina jer njezine šale i zafrkancije su uvijek podizale atmosferu i naravno, iako sam rekao da mi je zasmetalo, to mi je na trenutak zasmetalo - jednostavno Nikolina je takva. Da, ostao sam u kontaktu, ali samo s Nikolinom i Mateom, nažalost Branka i Oliver nekako su se odvojili od nas.

Je li vam žao, sad kad gledate emisiju, što ste Nikolini dali sedmicu? Jeste li joj možda poslali neku poruku ili odmah nakon snimanja emisije rekli nešto? Jer vidjeli smo da ste to komentirali dok ste vi kuhali...

Nekako sad kad razmislim Nikolina se potrudila više od mene i zaista pokazala pravu tradicionalnu vrijednost svoga kraja. Da, žao mi je, ali vrijeme se ne može vratiti. Kad smo se sastali na večeri, iskreno sam rekao i svoje komentare i ocjene i rekli su da mi ne zamjeraju, da sam mlad i da još trebam učiti, što je i istina.

Prozvali su vas kalkulantom zbog niske ocjene u ponedjeljak i utorak. Kako to komentirate? Mislite li da biste sad bili malo blaži da ocjenjujete i da ne biste toliko gledali na dekoraciju, ako je sve drugo bilo odlično?

Očekivao sam da će me prozvati kalkulantom i da će pasti razne uvrede, ipak smo različiti ljudi. Malo to iskreno i smeta na neki način... Svakakve poruke i komentare dobijem, ali ne primam to srcu. Imam podršku obitelji i prijatelja i to mi je najvažnije. A sada kada gledam 'Večeru za 5 na selu' i kada usporedim s drugom ekipom koja je prije par tjedana kuhala ne bih toliko kritizirao, nekad se te kritike znaju i obiti o glavu.

