Novinar Zoran Kesić, koji je i satiričar, rekao je kako kada ga ljudi sretnu na ulici očekuju da kaže nešto smiješno. Prolaznici traže da se s njime fotografiraju, pa i sa svojom djecom.

- Iako mi i nije do fotografiranja i smijeha, ja sebe dovedem u smijeh i kažem nešto smiješno, rekao je Kesić u emisiji HTV-a 'Nedjeljom u 2' te dodao kako ne želi biti hejter prema njima, a oni ga zaustavljaju i hvale mu emisiju.

U Srbiji su i ove subote održani prosvjedi i blokada prometnica zbog najavljene izmjene Zakona o eksproprijaciji koji omogućuju državi prenamjenu zemljišta za projekte od javnog značaja. Prosvjedovalo se u više gradova, u Beogradu na tri lokacije, na jednoj su prosvjednici blokirali i autocestu. Poručili su da će nastaviti prosvjede sve dok se tvrtki Rio Tinto ne zabrani eksploatacija litija u zapadnoj Srbiji.

Vlada Srbije odlučila je u srijedu navečer povući iz procedure Zakon o eksproprijaciji i predložiti parlamentu izmjene i dopune Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, čime je ispunjen veći dio zahtjeva tisuća prosvjednika koji su posljednjih nekoliko vikenda blokirali prometnice u više od 50 gradova diljem Srbije.

Prosvjednici zahtijevaju da se iz prostornih planova izbriše projekt Jadar - Rio Tinto te da se donese zakon po kojem će biti zabranjena eksploatacija litija na teritoriju Srbije. Smatra kako će ovo gostovanje netko iskoristiti protiv njega, vidio je već negativne komentare i neki su mislili da je već gostovao.

- Samom činjenicom da gostujem tu ja sam izdajnik jer koji bi pravi Srbin, patriot, gostovao u emisiji Nedjeljom u 2 ikad, rekao je Kesić. O svojoj TV emisiji, čiji je autor "24 minuta", Kesić je rekao kako mu je uzor za emisiju Jon Stewart i Stephen Colbert sa svojim emisija.

- Srž emisije je scenarij koji je ponekad teško smisliti, koja tema, iz kojeg kuta. No kada ga napišemo, snimanje je puno lakše, rekao je. Na konstataciju voditelja emisije Nu2 Aleksandra Stankovića da mu je predsjednik Vučić podignuo popularnost jer mu je nepresušna tema za satiru, Kesić je rekao kako je to nešto najljepše što je itko ikad rekao za Vučića.

- Nije nas dignuo Vučić nego okolnost da smo se oformili u razdoblju nastanku povoja Srpske napredne stranke na vlasti. Mi smo počeli emisiju 2013. godine kada su oni slavili 5 godina osnivanja, a na vlast su došli 2012. To je bila mlada vlast, mnogo je bila benignija situacija tada. Nisam bio toliko oštar i gorak, no sa zaoštravanjem situacije u društvu, s gadostima koje su se događale u Srbiji i naša je emisija postajala ogledalo te situacije, nažalost, rekao je Kesić.

Smatra da je predsjednik Vučić zagospodario svima aspektima života u Srbiji.

- Sve institucije, sve tri grane vlasti su pod njegovom kontrolom, pravosuđe, zakonodavna i izvršna vlast, jedan čovjek se pita za sve. Svakodnevno krši ustav i izlazi izvan svojih nadležnosti, a no onda kad ga netko stjera u kut za neku odgovornost nije kriv on nego ministri i savjetnici, objasnio je Kesić.

Smatra da mu ne može ukinuti emisiju u kojoj govori protiv njega jer je na privatnoj televiziji.

Na pitanje kako je Vučić izgubio bitku je li možda dobio rat Kesić misli da je ovo prva stepenica prema potpunom urušavanju Vučićeve kule zasnovane na laži, demagogiji i zapošljavanju poslušnih.

- Kula mu se zasniva na jednoj i najvažnijoj osobini u životopisu ako se želi biti uspješan u Srbiji, a to je poslušnost, rekao je Kesić.

Dodao je kako na televizijama koje kontrolira emisije uređuju njegovi analitičari koji vođe prosvjeda uspoređuju s Osamom bin Ladenom.

- No pada mu popularnost te raste popularnost boraca za zrak, vodu i zemlju odlučio je da postane racionalan političar i državnik. Bio je nekad nacionalist tzv. "fuj Europa" i kada je shvatio da od toga nema ništa postao je Europejac. Ono može biti što hoće, biti sve, samo s jednim zadatkom - da ostane na vlasti, objasnio je Kesić.

Za prosvjede je rekao da sada neki pričaju je li se uzdrmala vlast Vučiću, no on smatra da treba prodrmati građane jer su u apatičnom stanju duže vrijeme.

- Narod se mora pokrenuti, zaboravili smo da možemo, blokade prometnice su mi pokazali da postoji energija i da se ljudi mogu ujediniti oko toga što svima smeta, a to je trovanje zemlje. Pa hajdemo dalje, nije to jedina stvar, smatra Kesić.

Govoreći o litiju, rekao je kako bi se to mora pametno iskoristiti, no treba vidjeti po kojoj cijeni.

- Rio Tinto je uzrokovao teškoće u zemljama u kojima je radio, trovao, izazvao ratove, moramo vidjeti po koju cijenu ćemo zaraditi taj novac. Ako je cijena raseljavanje ljudi, uništavanje ljudi, prirode biljaka jesmo li spremni platiti tu cijenu. Ja mislim da je tu crvena linija. Uzeli ste nam medije , slobodu govora, sve institucije, trujete nas, kljucate u mozak, hajdemo barem da vam ne damo zemlju, rekao je Kesić smatrajući da je to povod prosvjeda.

Na pitanje kako se snalazi s time što se neki narodi ne vole, druži li se s takvim ljudima Kesić je rekao da ne osjeća nikakvu mržnju niti prema jednom narodu.

- Ja osjećam mržnju prema zlikovcima. Zlikovcima treba oduzeti pravo da bude Hrvat ili Srbin ili netko drugi. Oni nemaju na pravo na naciju. Odlučio si da budeš zlikovac, ti su u toj naciji zlikovaca i kako sreće da se svi izmjeste tamo. Mislim kako je najnormalnije da Hrvati i Srbi i svi ostali u regiji surađuju i da se vole. Bliži smo Srbi i Hrvati nego Srbi i Šveđani ili Srbi i Nijemci, rekao je Kesić.

- Neka se zavolimo iz ekonomskih razloga, ništa nije normalnije nego da radimo, surađujemo i mislimo u budućnosti, a ne o prošlosti, rekao je Kesić.

To što radi rekao je da je počelo 1996. kao novinarstvo, ali je vrlo brzo od reportera postao TV autor, a emisija "24 minuta" je i novinarstvo i satira.

- Mi smo idealna kombinacija za nekoga kome je "pun kufer" svega, a hoće se informirati. Gledatelji dobivaju dozu onoga što trebaju znati uvijeno u smiješnu oblatnu, istaknuo je Kesić.

Uvjeren je kako za ono što radi ne treba hrabrost nego samo posvećenost emisiji i poštovanje prema timu i emisiji.

- A ako se gledateljima sviđa, još bolje, rekao je.

Upitan kako se bavi raznim temama i što ako netko zaprijeti obitelji, dokle može "stiskati gas", rekao je kako mu dosad nitko nije prijetio obitelji i kako se nada da neće.

- Ali sigurno postoji crvena linija kada bih obustavio. Nisam lud, heroj, borac. Možda ovo nije dobro reći u ovom trenutku jer onaj koji želi da prestanemo zna što treba napraviti. No, ne razmišljamo o tome kad pišemo scenarij jer smo fokusirani na naš stav i što se o nečemu mora reći, neke stvari se moraju reći, ali da ne prelazimo granicu pristojnosti, objasnio je Kesić dodavši da ne podnosi laž i nepravdu.

- Mi govorimo što mislimo da je istina, to je moć naše emisije. Ne može nam nitko ništa jer mislimo da smo zaista u pravu. Mi ne lažemo, to je borba za pravdu i istinu, to je emisija nas šestorice, istaknuo je Kesić.

Govoreći o svojoj satiričkoj emisiji rekao je da Hrvate ne diraju često.

- Možda bismo sada mogli zašto što primjećujem jedan paradoks - približavanje predsjednika Milanovića nekim možda nacionalističkim srpskim idealima, što je zanimljivo. Uvijek sam mislio da je Plenković više desno HDZ-ovski, a Milanović više lijevo. Sad vidim da je Plenković otišao prema centru, a Milanović je pao udesno, što je zanimljivo. Taj paradoks mi je zanimljiv. Retorika Milanovića je zahvalna za našu emisiju. Uvijek je nekako bahat, uvijek mu nešto smeta, uvijek nekome odbrusi, što je s tim čovjekom, što je toliko nervozan, rekao je Kesić.

Što se tiče cijepljenja rekao je kako je u Hrvatskoj jači antivakserski pokret te kako su njihovi prosvjedi brojniji, oštriji, agresivniji nego u Srbiji.

- Izraz cijepljenje mi se više sviđa nego naš, vakcinacija, to mi je nekako sterilna riječ, rekao je Kesić.

Smatra da se treba cijepiti i ne treba uvažiti stavove antivaksera jer su pogubni, ali da treba razumjeti njihovu potrebu da budu drugačiji.

- Izluđuje me nelogičnost antivakserske filozofije, dodao je.

Govoreći o vlasniku jedne televizije Željku Mitroviću rekao je kako radi zaglupljivanje naroda, a motivira ga uspjeh kompanije i njegova osobna moć i ne zanima ga što će biti kasnije.

- Smatra da će i kada u Srbiji dođe nova vlast i oni gostovati na njegovoj televiziji.

Rekao je kako dolazi na ljetovanje u Hrvatskoj s automobilom s beogradskim oznakama i nikad nisu imali problem-

- Imali smo samo jednom problem kada su nam izbušili gume, ali ne iz nacionalističkih razloga nego jer smo stali na livadu jer je jedan vlasnik restorana prisvojio tu livadu kao svoju i na crno naplaćivao parking. Kad smo došli kod vulkanizera pitao nas jesmo li parkirali kod tog restorana te nam pokazao automobile talijanskih, francuskih, BiH registracijskih oznaka kojima su tamo izbušene gume jer nisu platili parking, objasnio je Kesić.

Govorio je i o tome kako bi se ponašao da je političar, kako je orijentiran Vučić, kada smatra da će Srbija ući u EU, koliko će trajati demontaža sustava koji je razvio Vučić po Srbiji te završno rekao kako se svi moramo više baviti ljubavlju.