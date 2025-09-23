Zoran Kesić premijerno nastupa u zagrebačkom SC-u u listopadu

Nakon 8 godina, više od 88 nastupa na 3 kontinenta i jedne otkazane priredbe zbog 'renoviranja bine', ovaj humorističko-satirično-glazbeno-političko-edukativni spektakl Zorana Kesića stiže u Zagreb! Subota, 11.10. u 20.00 sati, KINO SC.

Zoran Kesić, jedno od najpoznatijih TV lica u Srbiji i jedan od najcjenjenijih satiričara i komičara u regiji bivše Jugoslavije, autor je kompletnog scenarija za svoj nastup. Što samo po sebi nije garancija kvalitete, ali je bar garancija da je sve njegovo i da ga nitko neće tužiti za plagijat i krađu.

Foto: PROMO

Zašto “Priče i pjesme”? Zato što izvođač priča i pjeva. Zašto priredba? Zato što je malo stand up, malo predstava, malo konferencija za medije, malo muzički koncert, malo osnivačka skupština - dakle priredba.

Zašto je nevjerojatna? Zato što nijedna priredba nije ista. Svaka je obojena mjestom izvođenja, aktualnim trenutkom i trenutnim raspoloženjem izvođača i svaka je jedinstveni događaj koji će se, u tom obliku, dogoditi samo tad i nikad više – takoreći ne liči ni na što.

U svojoj priredbi, Kesić na zabavan, satiričan i oštar način obrađuje teme poput politike, korupcije, religije, nacionalnih mitova, penzionera, muško ženskih odnosa, umjetnosti, medija, društvenih mreža i mačaka.

Kesić se poigrava sa stereotipima, balansira na granici politički korektnog, ne bojeći se da u satiričnoj maniri otvori i najbolnije teme. Tijekom priredbe Kesić priča i pjeva. Otuda i genijalni naziv programa “Priče i pjesme”. Tko bi se toga sjetio? Pa, Kesić!

Za svaki nastup autor priprema dio materijala adekvatan zemlji, gradu, društveno-političkim okolnostima i osobnom raspoloženju u kome nastupa. Na taj način se i njegove priče i pjesme, svakim novim nastupom, proširuju i obogaćuju, pa ova priredba dobije formu živog, rastućeg, mijenjajućeg organizma.

Trivija: autor na svakoj predstavi dijeli publici lažne novčanice sa svojim likom i to je specijalno iznenađenje za sve prisutne. OK, sad više nije iznenađenje.

Foto: Antonio Ahel

U Zagrebu Kesić nastupa prvi put. Neće biti loše, a možda bude i dobro! Karte su u prodaji na mojekarte.hr i njihovim prodajnim mjestima.