Zorannah: Svojih trauma se ne sramim, sve dijelim s fanovima

Upravo u ovo vrijeme prošle godine na zagrebačkom Cvjetnom trgu stotine djevojaka odmjeravale su atraktivnu plavušu sa savršenim osmijehom i bijelim zubima, koja se uzbuđeno šepurila špicom. Izgledala je kao da je sišla s modne piste, u ruci je nosila skupocjenu Guccijevu torbicu, a na nogama je imala visoke potpetice te mamila poglede znatiželjnih prolaznika. Društvo joj je pravila prijateljica Hana Hadžiavdagić Tabaković (34), s kojom je ispijala kavu.

Starije generacije 'špicera' ni tada nisu još čule za srpsku influencericu Zoranu Jovanović (29), koja se iz anonimnosti na društvenim mrežama 'probila' na regionalni tron društvenih mreža kao Zorannah.

Više od pola milijuna obožavateljica prati svaki korak trendseterice - stajlinge, poze na fotografijama i životni stil. U ormaru Zorannah ima bogatu kolekciju brendiranih torbica Valentina, Chanela, Guccija i Diora, a osim fetiša na svjetski poznate dizajnere, Zorana voli i putovati.

Tako je sve češće možemo susresti u noćnim klubovima hrvatske metropole gdje je obožavateljice susreću u društvu Matea Šarića, sina vlasnika Europatradea i poduzetnika Marijana Šarića, odnosno brata bivše natjecateljice 'Života na vagi' Lucije Šarić (24).

- Kada smo ih sreli u narodnjačkom klubu, doimali su se bliski - komentirale su djevojke koje “dominiraju” noćnim klubovima koje posjećuje i Zorana. I trendseterica kaže kako joj se Zagreb “uvukao pod kožu’”, a čini se kako ju je ovdje, osim poslovnih obveza, dovelo i srce.

- Obožavam Zagreb. Bitno mi je da je grad fotogeničan, a Zagreb to je. S druge strane, odgovara mi što nedjeljom nemaš puno izbora. Nekako volim taj mirniji život gdje se ode na večeru pa doma pogledaš film - rekla nam je Zorana.

Nakon burne dvogodišnje veze s nogometašem Danijelom Miličevićem (33), koju je Zorana poslije opisivala 'katastrofalnom', brojni obožavatelji smatrali su kako će ova blogerica još neko vrijeme biti solo.

- Prodisala sam onog trenutka kada sam spakirala kovčege i otišla jer sam bila jako nesretna posljednjih nekoliko mjeseci. Naš odnos je bio katastrofalan i nije imalo smisla nastavljati ga. Svi ljudi oko mene su komentirali kako sam uvenula tamo. Doslovno sam plakala svaki dan nekoliko mjeseci. Nas dvoje nismo ostali u dobrim odnosima. Blokiran mi je svugdje, ne želim ga vidjeti više nikada u životu jer me razočarao. On je dobar dečko, ali nije bio dobar prema meni i nije bio dobar za mene – priznala je trendseterica.

Kraće vrijeme bila je u vezi sa sinom pjevača Halida Muslimovića (58), Enisom Muslimovićem, a mediji su je povezivali s nogometašima Lazarom Markovićem (25) i Lolom Smiljanićem (32), košarkašem Markom Jarićem (40), ali i sa sinom Lepe Brene (58), Filipom Živojinovićem (33).

Poslije se ispostavilo da su samo prijatelji koji su se upoznali na šanku i kliknuli na prvu.

- Volim moćne, uspješne, ostvarene muškarce. Ja sam tip koji funkcionira po principu da ne biram ja, nego taj netko mora mene odabrati. Previše sam svoja, mene moraju dovesti pred svršen čin. A to je jako teško – izjavila je jednom prilikom.

Nakon burnih romansi čini se da je ova influencerica mirnu luku pronašla u zagrljaju Zagrepčana. Tajanstvena Zorana o ljubavnim pothvatima ne voli puno pričati, no otvoreno priznaje kako ljubav uvijek stavlja na prvo mjesto.

- Ljubavni život mi je oduvijek bio prioritet i zbog privatnog ostavljam poslovno sa strane – kaže Zorana, koju na društvenim mrežama prati skoro 900.000 obožavatelja.

U modne vode bacila se sa svega 19 godina, kad je upisala studij u Italiji. Prvo je pokrenula blog po uzoru na Amerikanku Hannah, zatim je 2012. YouTube počela 'osvajati' videima s make-up savjetima te snimkama s luksuznih putovanja koji imaju više od 40 milijuna pregleda.

Srpska influencerica objašnjava kako je najaktivnija na Instagramu jer joj donosi ogromnu zaradu. Za svega nekoliko objava naplaćuje koliko i prosječni profesor koji predaje u srednjoj školi cijelog mjeseca.

- Ista sam i pred kamerama i privatno. Zbog toga sam upala u razne probleme, ali mi je donijelo i popularnost jer sam uvijek sto posto iskrena - kaže blogerica.

Nakon što je Zorannah na društvenim mrežama ispričala sve o svom iskustvu estetskog zahvata povećanja grudi, brojne su djevojke iskopirale njezin model te ispovijestima na videima pokušale privući publiku i na svoje kanale društvenih mreža.

- Nisam o grudima nešto previše razmišljala. Bila je to spontana odluka, ali jako dobra. Mislim da svatko treba raditi sa svojim tijelom ono što osjeća i nitko ne treba to osuđivati. Ako će nekom operacija pomoći da ima više samopouzdanja ili da se drukčije vidi u ogledalu, onda treba to i promijeniti - rekla nam je.

Zorana je na račun popularnosti dobila priliku izdati tri knjige, napraviti liniju parfema... i sve jako dobro naplatiti. No iza veselog osmijeha atraktivne plavuše krije se tužna životna priča.

S 21 godinom izgubila je oca, nakon čega je pala u depresiju. Četiri godine kasnije, od teške bolesti umrla joj je majka.

- Imala sam sretno i bezbrižno djetinjstvo. Voljela sam putovanja s mamom u New York u koji me vodila od moje šeste godine. I sada kada odem tamo, vidim je na svakom ćošku. Taj grad će me uvijek podsjećati na nju - otkrila nam je.

Emotivna sjećanja vežu je i uz Los Angeles, koji naziva drugim domom.

- Uvijek se osjećam kao kod kuće u Los Angelesu. To je definitivno moj omiljeni grad. Tamo čovjek ne može biti loše volje. Beograd ima prednosti i mane, tu sam rođena i uvijek će mi biti drag - komentirala je Zorana.