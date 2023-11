Zorica Kondža o Prijovićki: 'Ja ju ne slušam. Ona je napunila pet Arena, a ja pet Lisinskih...'

Ja vam ovaj osjećaj ne mogu opisat. To je za mene pražnjenje i punjenje baterija, nešto što me ispuni, rekla nam je Zorica Kondža (63) nakon dvosatnog koncerta u punom Lisinskom.

Solistički koncert 'Dovoljna je ljubav' započela je istoimenom pjesmom, a nedjeljni je koncert bio prvi od dva koja je rasprodala. Na pozornici je zablistala u crvenoj šljokastoj haljini, a kasnije se presvukla u crno odijelo.

- Vi sada sigurno mislite, ona nastupa već 35 godina, nije moguće da ima tremu. A da znate kako mi je cijeli dan - našalila se odlično raspoložena Zorica nakon prve pjesme, a kasnije nam objasnila:

- Tremu imam iz poštovanja prema publici, to svi kolege moji razumiju.

Koncert je nastavila pjesmama 'Zar je voljeti grijeh', 'Najljepše je kad si tu' i ostalim hitovima iz svoje desetljećima duge karijere, koju je započela početkom 80-ih uz grupu 'Stijene'. Kondžu je na klavijaturama već tradicionalno pratio suprug Joško Banov (67), zaslužan za brojne njezine pjesme. Zajedno su već 36 godina te imaju tri sina. Na bubnjevima im se pridružio upravo najstariji sin Toni Banov, koji je nedavno dobio kćerkicu. Malena Natali Zorici je prva unuka.

- Unučica nije bila ovdje, ona je još mala. Pričekat će još malo. Svi smo zaljubljeni u nju. Ja sam mislila da sam sve prošla u životu, sve emocije, ali to je nešto neopisivo. Ja sam tako zahvalna, i Bogu i prirodi, i svemu što se događa. Jednostavno sam presretna - rekla nam je pjevačica, koja je u svibnju postala baka, o svojoj novoj ulozi.

Osim Joška i Tonija, splitska pjevačica je na pozornicu dovela Klapu Kambi, s kojom je otpjevala pjesmu 'Do posljednjeg daha'. Zatim je pozvala Tea Brajčića, da s njom zapjeva 'Sreća je tamo gdje si ti', slavni duet s pokojnim Oliverom Dragojevićem.

- Oliver, svi ti dragi prijatelji koji su s nama dijelili i dobro i loše, otišli su na drugi svijet. Ja uvijek vjerujem da nas gledaju odozgora - rekla je emotivna Zorica.

Još jedan duet s Oliverom, pjesmu 'Ti si moj san' otpjevala je uz Jacquesa Houdeka, a na pozornici joj se u jednom trenutku pridružio Ivo Amulić iz Klape Rišpet. Publiku svih generacija raznježila je na kraju koncerta pjesmom 'More', a onda rasplesala hitom Tine Turner 'The best'.

- Vidjeti mlade u publici svakom pjevaču godi, mislim na moju generaciju. Normalno je da mladi idu slušati mlade. Ja sam jako zahvalna da i nakon ovako duge karijere mi u publiku stižu mladi ljudi. Već dugo se glazba gleda, gleda se kako pjevač izgleda, to su sve mlade cure, ja ne mogu kazati da sam neka 'seks-bomba' niti nešto slično, ali mi je od početka bilo važno da to bude dobra glazba, da budu dobri tekstovi i pokazalo se da sam bila u pravu i nije slučajno da se pjesme slušaju i nakon ovoliko godina - objasnila nam je pjevačica.

Zorica krajem prosinca nastupa u Areni u sklopu velikog koncerta 'Domu Mom'. Pjevat će uz još niz izvođača, a otkrila je da publika može očekivati nešto sasvim neočekivano.

- Neću pjevati svoju pjesmu, nego jednu od našeg popularnog benda. Neću Vam otkriti kojeg. Ima tu puno lijepih pjesama za koje bi zaista bilo šteta da se ne otpjevaju. Jura Stublić, Prljavo Kazalište, Meri Cetinić... prekrasnih pjesama je bilo i bit će veličanstveno čuti ih sve zajedno - govori nam pjevačica.

A što Zorica Kondža misli o Aleksandri Prijović, koja će u najvećoj zagrebačkoj dvorani nastupiti čak pet puta?

- Ništa ne mislim, pa što bi mislila. To je žena koja pjeva takvu vrstu muzike, koju ja ne slušam, neću reći nažalost. Ona ima svoju publiku to je očito. Ali evo u šali kažem, što sad svi pričaju kako je ona napunila pet Arena, a ja sam napunila pet Lisinskih, doduše u pet godina. Ja imam svoju publiku, imam svoj prostor. Ne diram se u tuđi prostor, u moj ne treba nitko ulazit koga to ne zanima, i to je sve. Neka se ljudi dobro zabave, ako vole tu glazbu i to slušaju. Ali eto, to je đir, to je trend, punjenje Arena. Znate kako se kaže, gdje svi Turci, tu i mali Mujo - govori ona.