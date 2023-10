Zorica Kondža rado se prisjetila Olivera Dragojevića: 'Sve nas je nasmijavao. Jako mi nedostaje'

U subotu je u varaždinskoj areni održan koncert u čast jedinstvenom Oliveru Dragojeviću. Počast su mu odale brojne kolege s glazbene scene, među kojima i Oliverova dugogodišnja prijateljica i kolegica Zorica Kondža (63), koja ga se uvijek rado prisjeća.

- Zafrkavao se, sve nas je nasmijavao, ali kad je bila glazba u pitanju itekako je to bilo vrlo ozbiljno, pametno i to je bila stvarno uživancija i slušati njega i kako piva i kako svira - rekla je Zorica za In magazin.

Kondža je s Oliverom otpjevala hit 'Ti si moj san' i ne krije koliko da joj nedostaju zajednička druženja.

Foto: Facebook, Marko Prpic/PIXSELL

- A s njim sjest, nasmijat se, popričat, baš mi fali - kaže.

Koncert 'Tragom Olivera' podsjetio je Zoricu i mnogobrojnu publiku na lik i djelo neprežaljenog pjevača, a upravo njegova djela, odnosno pjesme, žive vječno.

- Ostaju sjećanja na Olivera. I ovo je sve i svi ovi koncerti su sjećanja na Olivera, na njegovu glazbu, na njega kao osobu i ja ga neću zaboravit dok sam živa - rekla je Kondža.