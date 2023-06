Zrinka će glumiti majku Dražena Petrovića: 'Otišla sam van jer doma nisam dobivala uloge...'

U proteklih pet godina dobila sam četiri ponude za glavnu ulogu u hrvatskom filmu. Svi su jednoglasno rekli ‘da’, ali nakon toga me više nisu nazvali. To mi nije bilo fora. Zbog toga sam i otišla raditi van. Nisam mogla sjediti doma i čekati. No ja sam svoje mjesto našla. Imam ga, govori nam glumica Zrinka Cvitešić (43), koja je posljednji put na domaćem filmu glumila 2012. godine u 'Ljudožderu vegetarijancu', a sad će utjeloviti Biserku Petrović, mamu košarkaškog Mozarta, Dražena, u novom filmu Danila Šerbedžije 'Nešto jače od mene - priča o Draženu Petroviću'.