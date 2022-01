Popularna glumica Zrinka Cvitešić (42) jedna je od rijetkih koja je postigla uspjeh i izvan Hrvatske. Svaku svoju ulogu odradi sa jednakom strašću i ambicijom, što najbolje dokazuju i brojna priznanja koje je osvojila. A sada se pohvalila i jednim novim uspjehom.

- Oops we did it again - napisala je kratko pored najnovije objave i time potvrdila kako je za film 'What's This Country Called Now' nagrađena u kategoriji najbolje ženske glumice.

Nagrada joj je ovoga puta pripala u Madridu na International Short Film Festivalu za film redatelja Josepha Piersona (64). A svoju neopisivu sreću podijelila je i na društvenim mrežama.

Odmah su se počele nizati brojne čestitke naših poznatih javnih ličnosti, a prva joj je čestitala njezina dugogodišnja suradnica i prijateljica, dizajnerica Matija Vuica (64).

- Jee - napisala je kratko, ali uzbuđeno dizajnerica čije kreacije glumica nosi na važnim događanjima.

A odmah ispod nje čestitao joj je pjevač Jacques Houdek (40) koji je svoju 'čestitku' upotpunio i emotikonom srca.

- Čestitam! Brava! - napisao je pjevač, no javili su se i brojni drugi sa jednakim oduševljenjem i ponosom.

-Simply the Best - napisala joj je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac (43), no to nije prvi puta da je dobila pohvale iz političkog kruga.

- Bila je prva koja me nagradila za te moje koračiće van Hrvatske…bila je prva i jedina iz tih najviših krugova koja me došla vidjeti u London na daskama koje život znače. I opet je tu. Žena ženi - prisjetila se Cvitešić Kolindine podrške.