Zrinka Cvitešić otkrila da je bliska prijateljica s poznatom HDZ-ovom političarkom

Proslavljena hrvatska glumica Zrinka Cvitešić podijelila je na svom Instagram profilu video kojim je čestitala rođendan istaknutoj političarki, bivšoj ministrici turizma i sporta, a sadašnjoj europarlamentarki Nikolini Brnjac. Objava, koja je brzo privukla veliku pažnju, otkrila je dugogodišnje prijateljstvo za koje mnogi dosad nisu znali.

"…jer prijatelji su obitelj koju biramo… Sretan rođendan i hvala ti što si me odabrala…", napisala je Zrinka uz video s brojnim zajedničkim fotografijama.

Video prikazuje Zrinku i Nikolinu u nizu opuštenih i sretnih trenutaka koji svjedoče o zajedničkim uspomenama.

Iako dolaze iz potpuno različitih profesionalnih svjetova, Zrinku i Nikolinu vežu zajednički korijeni. Zrinka Cvitešić, dobitnica prestižne britanske kazališne nagrade Laurence Olivier za ulogu u mjuziklu "Once" i glumica s nizom zapaženih uloga u domaćim i stranim produkcijama, i Nikolina Brnjac, članica HDZ-a koja je od 2020. do 2024. vodila Ministarstvo turizma i sporta prije nego što je na posljednjim izborima osigurala mjesto u Europskom parlamentu, obje potječu iz Karlovca.

Foto: instagram

U komentarima ispod objave nizale su se brojne čestitke za Nikolinin rođendan, a među njima se istaknula i ona potpredsjednice Europske komisije Dubravke Šuice, koja je napisala: "Sretan rođendan draga ministrice!". Brojni drugi pratitelji iskazali su oduševljenje otkrićem ovog prijateljstva, ostavljajući poruke podrške i divljenja njihovom odnosu.

Objava Zrinke Cvitešić tako je pružila rijedak i topao uvid u privatan život dviju poznatih Hrvatica, pokazavši da snažna i iskrena prijateljstva ne poznaju granice profesija ili javne eksponiranosti. Posveta je odjeknula kao podsjetnik na važnost ljudskih odnosa koji se grade i njeguju daleko od svjetala pozornice, bilo one kazališne ili političke.

*uz korištenje AI-ja

