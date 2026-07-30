Zrinka Cvitešić u dirljivoj objavi oprostila se od Glena Hansarda

Zrinka Cvitešić na društvenim mrežama oprostila se od irskog glazbenika, kantautora i glumca Glena Hansarda, čija je smrt u 56. godini, u prometnoj nesreći u srijedu u Dublinu potresla svijet glazbe i filma. Zrinka je s Hansardovim djelom ostala trajno povezana zahvaljujući briljantnoj londonskoj produkciji mjuzikla 'Once', u kojoj je igrala glavnu žensku ulogu za koju je osvojila najvažniju britansku kazališnu nagradu Olivier, a u emotivnoj objavi citirala je stihove iz zajedničke predstave.

- Jednom si nam dao svijet... i taj će svijet živjeti u nama zauvijek. Kao što će JEDNOM... - napisala je Zrinka u opisu ispod fotografija.

Foto: Gary Hershorn

Njihov zajednički projekt, mjuzikl 'Once' iz 2013. godine, bio je kazališna adaptacija istoimenog filma iz 2006., a u predstavi je Cvitešić igrala glavnu ulogu na londonskom West Endu, a Hansard je skladao pjesme za mjuzikl te se i sam pojavljivao na pozornici i svirao instrumente s ostatkom ansambla. Hansard je zajedno s Markétom Irglovom napisao glazbu i stihove za film Once, a njihova pjesma "Falling Slowly" 2008. godine osvojila je Oscara za najbolju izvornu pjesmu.

Foto: Gary Hershorn

Tragično stradali glazbenik koji je svojim posebnim, moćnim promuklim glasom i bezvremenskim pjesmama obilježio svijet glazbe, bio je jedan od najcjenjenijih irskih kantautora, a od njega su se, uz Zrinku Cvitešić, oprostili i Bono Vox, Ed Sheeran te Bruce Springsteen.