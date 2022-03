Zrinka i Niko o planovima: 'Na Braču smo 2020. živjeli sedam mjeseci, tamo imamo maslinik'

Glumica Zrinka Cvitešić (42) živi u Londonu, a trenutačno je u posjeti Zagrebu. Zrinka i njezin partner, bivši nogometaš Niko Kranjčar (37), pojavili su se na otvorenju kozmetičkog salona gdje su za RTL Exkluziv progovorili o svojim planovima i privatnom životu.

Par se rijetko pojavljuje u javnosti, no zbog podrške prijateljici ovoga su puta napravili iznimku. Zajedno su već osam godina, upoznali su se u Londonu, no, kako kažu, ondje ne namjeravaju ostati živjeti.

- Samo ću dodati da nije više samo London - Zagreb nego je London - Zagreb - Brač. I to najviše London - Brač. Pretprošle godine sam bila sedam mjeseci, na Braču smo živjeli i to mi je bilo predivno tako da evo to je sad nekakva kombinacija koja i je luda, ali funkcionira - otkrila je Zrinka, koja na Braču ima maslinik.

- Odrasla sam uz djeda koji je imao polja kukuruza, pšenice, krumpira, ali maslinici su nešto što: prvo - drvo ko drvo je najljepše drvo u svemiru, drugo - što simbolizira mir to mi je isto predivno, a treće - što si to mogu dozvoliti da mi ne pati karijera. Maslinik je nešto što ajde, ako ga ostaviš na tri mjeseca i odeš u London snimati, on će bit ok - objasnila je, a Niko je dodao kako joj je podrška u svemu što želi.

- Meni paše na svim lokacijama. Mislim da je blagodat kad si to možeš priuštiti i moći proći i svijeta. Iskoristimo svaki mogući trenutak da možemo otići u prirodu i na Brač i uživamo - izjavio je.

Kranjčar trenutačno radi kao pomoćni trener Josipu Šimuniću, dok je Zrinka snimila prvu sezonu serije 'The Power' za američko tržište, u kojoj glumi Tatianu Moskalev, bivšu prvu damu Moldavije.