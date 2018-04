Žrtva zvijezde 'Melrose Placea' traži 1.5 milijardi kn odštete

Glumica Jamie Luner (46), koja je najveću slavu doživjela kasnih devedesetih kada je igrala zlicu u seriji 'Melrose Place', prije dva mjeseca optužena je za silovanje. Njena žrtva Anthony Oliver (36) traži 1.5 milijardi kuna odštete za seksualno zlostavljanje koje se dogodilo prije 20 godina.

Foto: Instagram

Oliver tvrdi, kako mu je glumica dala vrećicu metamfetamina, te dodala kako će ga to dodatno 'napaliti'. Nakon napada Oliver je postao alkoholičar i bio je zbunjen oko svoje seksualne orijentacije.

Foto: Imdb

- Dala mi je alkohol i drogu što me je opustilo, a onda me je odvela u drugu sobu. S nama je došao i neki muškarac koji je počeo snimati kada je Jamie stavila moj penis u svoja usta - ispričao je Oliver koji je prije dva mjeseca prijavio silovanje policiji. Kaže da je odlučio sve javno reći nakon 20 godina jer mu je to terapeut, kojeg viđa zbog problema s alkoholizmom, predložio.

Foto: Imdb

- Rekao sam sve obitelji odmah kad se dogodilo, ali budući da je moja majka bila lokalna političarka u to vrijeme, nisu htjeli da prijavim policiji - istaknuo je Oliver. Luner odlučno opovrgava njegove tvrdnje o silovanju, tvrdi TMZ. Ako sud proglasi glumicu krivom, može dobiti blagu kaznu za prijestup, kako propisuje kalifornijski zakon, od godinu dana u zatvoru, no u slučaju da se to okarakterizira kao zločin, prijeti joj 10 godina iza rešetaka.

Foto: Instagram

Lunerin odvjetnik odbio je sve tvrdnje, navodeći kako su neutemeljene i lažne te kako ovo nije prvi put da Oliver tuži javnu osobu kako bi izvukao novac.