Zsa Zsa komentirala nastup Eda Sheerana, pa naišla na kritike: 'Ne smijem ni reći što mislim...'

Pjevačica Zsa Zsa otkrila je na svojim društvenim mrežama da je Ed Sheeran, na čijem je koncertu bila, zajedno s još 70.000 ljudi, na zagrebačkom Hipodromu u subotu, baš i nije fascinirao. Iako je pohvalila produkciju i efekte, pjevačica je istaknula da je u nastupu britanskog glazbenika nedostajalo 'još nešto'.

- Vjerujem da je iznimno teško skakati po pozornici uz ljetnu temperaturu i vatrene efekte oko sebe, plus praktički sve svirati sam i istovremeno i pjevati s još bolesnim glasnicama. Pozornica je 'insane', produkcija je nemjerljiva s onim kaj inače viđamo, sve je tip top 'out of this world' - započela je te dodala kako ne može ni zamisliti tu razinu stresa i adrenalina te da mu se, s jedne strane, i divi.

No, kako tvrdi, nedostajao joj je 'taj neki wow trenutak'.

- Možda vokalni, jer ja volim slušati takve vokaliste, pa makar na neki njegov način. Nisam ni očekivala Adele ili Beyonce, ali bar malo više emocije na predivnim baladama koje ima u svom opusu. Imala sam osjećaj da ih je samo odradio, u bržem tempu nego inače (možda od adrenalina) i nije doprlo do duše onako da ti jako zasuze oči od sreće/nostalgije/tuge/čega god, kao kad je pustiš na radiju - poručila je te dodala da je možda stvar u njezinim očekivanjima, a možda je bilo drugačije na parteru, nego na tribinama...

Zsa Zsa je nadalje napisala i da možda nije u redu da uspoređuje različite pjevače te dodala da je vjerojatno sve stvar ukusa. Istaknula je i da je na koncert otišla s temperaturom 38 i bakterijskom upalom.

Poslije svega toga, objavila je i dvije snimke pjesme Caluma Scotta, koji ju je impresionirao, te svojim pratiteljima poručila da koncerte 'slušaju srcem'.

No, već par sati kasnije objavila je još dva Instagram Storyja s poduljim tekstom te dala naslutiti da se zbog toga što je napisala našla na meti kritike. Poručila je da, obzirom da joj Instagram nije htio objaviti 'story', to shvaća kao znak da mora šutjeti.

- Nitko nije pjevao pred 70.000 odmah na početku. A ja se nadam da ću moći pjevati kome god od vas koji ćete imati volje slušati nove pjesme koje će izaći na sunce - napisala je Zsa Zsa.

Na kraju je poručila da je strašno što se danas 'ne smije reći svoje mišljenje' te je dodala da nije bila niti zločesta ni zlonamjerna te da joj se javilo puno ljudi koji su se složili s njome i njenim mišljenjem o koncertu.

- Kakvih divnih ljudi ima u inboxu, ali i kakvih sirovina! Takvi su preslika današnje slike u svijetu jer su glasni. Vi drugi se nažalost bojite reći na glas, ali razumijem vas. Ovo se odnosi i na puno veće stvari, a ne koncert Eda Sheerana. I ja se bojim dosta toga - rekla je te zaključila kako bi glazba trebala povezivati ljude.