Zsa Zsa objavila rijetki video s dugogodišnjim dečkom: Ljubili se, grlili i nazdravljali za Novu

Pjevačica Jelena Žnidarić (29), poznatija kao Zsa Zsa poželjela je svojim obožavateljima sretnu Novu godinu objavivši kratki video sa svojim dečkom.

- Sretna, uspješna, puna zdravlja i ispunjena predivnim trenucima. Takvu vam 2024. želim! Svima nama! I mir i čistu ljubav! - napisala je uz video na kojem se ljubi sa svojim dugogodišnjim dečkom Antoniom Kratofilom, kojega vrlo rijetko pokazuje na društvenim mrežama.

Antonio je brat blizanac dečka Lane Jurčević.

Inače, Zsa Zsa je na neko vrijeme uzela pauzu od pjevanja o čemu je progovorila za Story.

Foto: Instagram/Zsa Zsa

- Primilo me, jednostavno sam prestala pjevati. Godinu dana nisam voljela pjevati, nisam pronalazila nikakvu utjehu u tome, nikakvu inspiraciju. Ne znam kako je to uopće moguće s obzirom na to da mi je to sve na svijetu, ali evo. Zapravo mislim da je to sve povezano sa svim ovim što se oko nas događa, ja sam hipersenzibilna i sve primam k srcu, tako da nisam vidjela smisao u tome da ja sada nešto pjevam. Ali sada se vraćam svemu tome. Mislim da je vrijeme konačno da objavim neki album. Ja sam već sedam godina na sceni i nemam album, mislim sramota. Tako da to mi je sad cilj definitivno - rekla je pjevačica tada.

