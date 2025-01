Zsa Zsa otkrila koliko je platila bocu vode: U Dubaiju je jeftinija

Jelena Žnidarić (30), poznatija kao Zsa Zsa, podijelila je frustraciju zbog visokih cijena u Hrvatskoj. Posebno ju je šokirala cijena pola litre vode, koju je u jednom dućanu platila tri eura. U nizu Instagram Storyja požalila se svojim pratiteljima.

- Danas sam platila pola litre vode 3 eura. 22.60 kn!!! Strašno (nisam imala izbora, morala sam kupiti vodu. Al strašno). Razumijem da trgovac ima slobodu kreirati svoju tržišnu cijenu, ali, buraz moj, mislim da je u Dubaiju voda jeftinija. Voda! Ne nekakva ekskluzivna namirnica. Voda - napisala je u jednoj od svojih objava.

Foto: Screenshot Instagram

Foto: Screenshot Instagram

Foto: Screenshot Instagram

Zatim se obratila svojim pratiteljima i pozvala na 'akcije' protiv visokih cijena.

- Do kad ćemo samo pričat na Instagramu? Jel postoji neki način da se to zaustavi? Ako da, ja dolazim gdje god se doći treba da budemo glasni zajedno - napisala je te dodala:

Foto: Screenshot Instagram

- Kako žive ljudi koji imaju normalne plaće? Penzioneri kojima nema tko 'podebljati' penziju… Hrvatska divna, brzo ćeš rastjerati buduće generacije van…

Na kraju obratila se i 'hejterima'.

Foto: Screenshot Instagram

- Za sve one pametne koji će sad pričati 'nisi morala kupiti vodu' - morala sam, dedi. Točka. Neću reći gdje je to bilo jer ne želim drame tim ljudima, razumijem da je to biznis. Ali… voda… - zaključila je pjevačica.