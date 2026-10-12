ZU stižu u Vintage Industrial Bar: 'Neki od naših najboljih koncerata bili su u Zagrebu'

Gotovo trideset godina, tisuće koncerata i više od petnaest albuma kasnije, ZU je i dalje bend koji je gotovo nemoguće smjestiti u jednu glazbenu kategoriju. Talijanski trio osnovan 1997. godine u Ostiji kraj Rima tijekom karijere izgradio je vlastiti zvučni svijet u kojem se isprepliću metal, noise, jazz, industrial, elektronika i suvremena eksperimentalna glazba. Njihov je pristup od početka bio beskompromisan, a upravo ih je neprestano istraživanje novih mogućnosti zvuka učinilo jednim od najcjenjenijih imena međunarodne avangardne scene.

Uoči novog zagrebačkog koncerta osvrnuli su se na vlastiti razvoj i priznali da je glazba koju danas stvaraju zapravo sve bliža onome što su zamišljali još na samim počecima.

- Slični smo u tome što je glazba o kojoj smo sanjali i koju smo željeli stvarati 1997. danas vjerojatno nešto bliža stvarnosti. Neki se umjetnici pojave poput lotosova cvijeta, potpuno oblikovani od prvog dana. Uzmite Jeffa Buckleyja, čiji je prvi album već bio besprijekoran. Drugima trebaju desetljeća da strpljivo izgrade vlastiti put. Možda je to sudbina, karma ili smo jednostavno sporiji - govore iz benda.

Dodaju kako nikada nisu imali potrebu stati nakon jednog umjetničkog uspjeha i ostatak karijere graditi na već stečenom imenu.

- Nikada nismo osjećali želju, niti nam je bilo prirodno, odmoriti se, ostvariti jedan umjetnički pogodak i zatim samo živjeti od marketinga vlastitog brenda. To jednostavno nije u našoj prirodi. Život se razvija i nadamo se da se i mi razvijamo s njim, ali duh ostaje bezvremenski.

Zagreb kao drugi dom

Posebno mjesto u dugoj koncertnoj povijesti ZU-a zauzima upravo Zagreb. Ovotjedni nastup trebao bi biti njihov jubilarni, dvadeseti koncert u hrvatskoj metropoli, što je iznenadilo i same članove benda.

- Dvadeset koncerata? Nisam imao pojma! Zašto se stalno vraćamo? Zato što nam je Zagreb praktički iza ugla, zato što je ovdje uvijek sjajno svirati i zato što u gradu imamo prave prijatelje. Dok god Zagreb želi ZU, mi ćemo se vraćati - kaže Luca T. Mai.

Među brojnim uspomenama posebno izdvajaju rane nastupe u KSET-u, koji su im ostali među najdražima u čitavoj karijeri. Prisjećaju se koncerata s Matsom Gustafssonom i Kenom Vandermarkom, nastupa s Dälekom, ali i dijeljenja pozornice s Joeom Lallyjem iz Fugazija na sveučilištu.

- Neki od naših apsolutno najboljih ranih koncerata bili su u KSET-u. Nezaboravne večeri. I noviji nastupi u Močvari bili su fantastični, s odličnom publikom i atmosferom - ističu, uz posebnu zahvalu Mati, nikad zaboravljenom Bari iz Earwing Recordsa, prijatelju Darku koji je izradio brojne plakate te Danijelu.

Njihova povezanost sa Zagrebom tako je tijekom godina prerasla u mnogo više od još jedne redovite postaje na europskim turnejama.

Od ljutite publike do Chrisa Cornella u garderobi

Tisuće koncerata diljem svijeta donijele su im iskustva koja bi bez problema mogla ispuniti knjigu. Iako ne izdvajaju jedan nastup kao najneobičniji, priznaju da su se tijekom godina našli u brojnim bizarnim situacijama koje su s vremenom postale interne šale među članovima benda.

Jedna od njih dogodila se već na njihovu prvom koncertu u Rimu.

- Dvojica tipova naslonila su se laktovima na rub pozornice i između pjesama vikala nam: 'Kamo, dovraga, mislite stići s takvom glazbom?!' To je postala naša interna šala - prisjećaju se.

Jednako neobično bilo je i iskustvo iz Čilea, kada im je na vrata garderobe pokucao Chris Cornell.

- Nisam čak bio ni neki veliki obožavatelj, ali me impresionirala iskrena aura koju je imao oko sebe - otkrivaju.

Bilo je, kažu, i koncerata na kojima su izbijale tučnjave s bijesnim posjetiteljima, nastupa pred gotovo praznim prostorima, ali i onih pred golemom publikom. Posebno se izdvaja nastup s Mikeom Pattonom pred 13 tisuća ljudi.

- Nikada nije bilo dosadno - zaključuju.

Suradnje s glazbenim velikanima i lekcije koje se ne zaboravljaju

ZU su tijekom karijere surađivali s impresivnim nizom glazbenika, među kojima su Mike Patton, John Zorn, Damo Suzuki, King Buzzo i brojni drugi. Takvi susreti, ističu, nisu bili samo prilika za zajedničko muziciranje nego i važan dio njihova umjetničkog razvoja.

- Prošli smo kroz vrlo intenzivan proces učenja, a suradnje su u tome odigrale golemu ulogu. Kada imate priliku dijeliti pozornicu ili kreativni prostor s istinskim majstorima svojeg zanata, neprestano učite, čak i kada toga niste svjesni - objašnjavaju.

Zanimljivo je da među najvažnijim iskustvima ne izdvajaju nekog od slavnih glazbenika, nego suradnju s kazališnim redateljem Romeom Castelluccijem, koju opisuju kao jedno od najdubljih iskustava u životu kada je riječ o onome što su iz nje naučili.

Njihovu je glazbu John Zorn svojedobno opisao kao iznimno snažnu i izražajnu, dok je Pitchfork napisao da ZU često zvuči poput stotinu bendova u jednom. No kada ih se pita kako bi vlastitu glazbu predstavili nekome tko ih nikada nije čuo, odgovor je neočekivano kratak.

- Vjerojatno bih je opisao kao 'vektorsku glazbu', odnosno 'musica vettoriale', pa vidio hoće li itko razumjeti što time mislim.

Novi album „Ferrum Sidereum” i potraga za dubljim značenjem

Na aktualnoj europskoj turneji ZU predstavljaju album „Ferrum Sidereum”, objavljen početkom 2026. godine za House of Mythology, uz produkciju Marca Ursellija. Iza njegova naslova krije se simbolika koja nadilazi samu glazbu.

- To je latinski izraz za 'željezo sa zvijezda', odnosno meteorsko željezo. Volimo svoja djela obogatiti različitim slojevima simbolike, pa čak i samo ime benda ima više značenja - objašnjavaju.

Na jednoj razini riječ je o metalu nebeskog podrijetla, no njegova simbolika proteže se kroz različite mitologije i duhovne tradicije. Prema tim predajama, od takvog je materijala iskovan mač arkanđela Mihaela, tibetanski ritualni bodeži phurba te drevne egipatske faraonske oštrice.

- To je nebeska tvar namijenjena presijecanju i razlučivanju. Album je nastajao u vremenu u kojem je sposobnost razlučivanja ključna ako ne želite da vam vanjske sile serviraju gotova značenja - ističu.

Takav pristup odražava njihovu dugogodišnju potrebu da glazba ne bude samo zvučni eksperiment nego i prostor za istraživanje ideja, značenja i osobnog iskustva.

"Nema tu ničega što morate razumjeti. Važno je osjetiti glazbu"

Koncerti ZU-a poznati su po gotovo fizičkom intenzitetu. Snažni ritmovi, složene strukture, improvizacija i golema količina energije stvaraju iskustvo koje publiku često ostavlja bez jednostavnog objašnjenja onoga što je upravo čula.

No članovima benda nije presudno hoće li netko razumjeti svaku glazbenu odluku ili prepoznati kompleksnost skladbi.

- Osobno mislim da tu nema ničega što treba 'razumjeti'. Naravno, može biti pomalo frustrirajuće kada godinu dana usavršavate složenu ritmičku strukturu, a onda vas netko pita je li sve bilo improvizirano samo zato što nije u četveročetvrtinskoj mjeri i izlazi izvan njegovih uobičajenih glazbenih okvira - objašnjavaju.

Ipak, naglašavaju da je osjećaj važniji od analize.

- Ako možete osjetiti glazbu i ostati otvoreni i ranjivi, to je sve što je važno. Glazba ima moć zaobići frontalni korteks i pogoditi vas na razini do koje razum ne može doprijeti. Mislim da mnogi ljudi, uključujući brojne glazbenike, zapravo ne shvaćaju koliko su široke mogućnosti glazbe.

Iako njihov zvuk često ostavlja dojam nepredvidivosti, iza njega stoji iznimno precizan rad.

- Uvijek smo pokušavali spojiti sirovu fizičku snagu s dubokom namjerom. Sve je pomno oblikovano, nema prečaca i svaki detalj ima svoju svrhu. Ništa nije ondje samo radi pokazivanja ili zato da bi bilo komplicirano radi same kompleksnosti.

Prijateljstvo kao pokretačka snaga nakon gotovo 30 godina

Nakon toliko godina zajedničkog stvaranja i putovanja, ono što ih i dalje najviše povezuje nije samo glazba nego i duboko prijateljstvo. Pritom ističu da jezgru benda ne čine isključivo glazbenici, nego i njihov ton-majstor te menadžer koji istodobno obavlja poslove vozača, prodavača promotivnih materijala i snimatelja.

Upravo ta bliskost pomaže im da iz večeri u večer traže posebnu energiju koja koncert može pretvoriti u nešto izvanredno.

- Ne postoji zadana formula. Posebna vrsta energije ili čarolije može se pojaviti, ali i ne mora, bilo koje večeri na turneji. Ponekad je koncert transcendentan od prve minute, a ponekad se ta energija postupno gradi dok ne dosegnemo takvo stanje. U rijetkim slučajevima ona se nikada potpuno ne pojavi ili je uspijemo uhvatiti pa je nekako izgubimo.

Kada bi postojala pouzdana formula kojom se takvo stanje može prizvati, kažu, sigurno bi je koristili. Ovako mogu samo stvoriti uvjete u kojima se ono može dogoditi.

- Kada je koncert potpuno ispunjen tom energijom, blagoslov je biti njezin provodnik i podijeliti je s publikom. Kada se to ne dogodi, ne treba se kažnjavati, nego pokušati razumjeti što je stalo na put. Živiš i učiš, a to je najljepši dio života. Sa svake se turneje vraćaš barem malo promijenjen, nadamo se nabolje. To nas održava unatoč svim poteškoćama.

Ni život izvan pozornice nije im osobito miran. Između priprema za turneje, organizacijskih obveza, drugih glazbenih projekata i obiteljskog života, posla je uvijek mnogo. Prije nastupa nastoje ostati bliski i pružiti podršku jedni drugima, a svaki od njih, kako kažu, vjerojatno moli na vlastiti način. Jedan od članova prakticira i osobnu tehniku vizualizacije, čije detalje ipak želi zadržati za sebe.

"Ne dolazimo vam nešto pokazati, nego zajedno doživjeti"

Zagrebačka publika novi će susret sa ZU-om dočekati već ovog utorka u Vintage Industrial Baru. Bend najavljuje izvođenje materijala s novog albuma, ali i koncert koji neće nužno zvučati jednako kao prethodni nastupi na aktualnoj turneji.

Naime, čak su im i posjetitelji koji su ih ove godine gledali više puta rekli da se njihov koncertni program neprestano mijenja i svaki put zvuči drukčije.

- To nije nešto što pokušavamo postići ili svjesno forsiramo. Jednostavno se događa prirodno. I upravo je to jedan od razloga zašto je publika toliko važan dio svega - poručuju.

Za one koji će ih u Zagrebu gledati prvi put imaju jednostavnu poruku.

- Ako dolazite prvi put, bit će nam prekrasno vidjeti vas! Budite spremni ostati otvoreni i možda zakoračiti izvan poznatoga. To nije 'show', nismo ondje da bismo vam nešto pokazali. To je zajedničko iskustvo koje često donosi mnogo energije i radosti i nama i svima prisutnima.

Nakon gotovo tri desetljeća, brojnih albuma, tisuća nastupa i dvadesetak susreta sa zagrebačkom publikom, ZU očito još uvijek pronalazi razloge za nastavak istraživanja. A upravo bi koncert u Vintage Industrial Baru mogao biti još jedna potvrda zašto je njihovu glazbu toliko teško opisati, ali i zašto joj se publika uvijek iznova vraća.

ZU nastupaju u utorak, 13. listopada, u Vintage Industrial Baru u Zagrebu. Ulaznice su dostupne u pretprodaji u Dirty Old Shopu i Grif baru te online putem sustava Entrio.