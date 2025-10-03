Zuhra skinuo 27 kg: Ponovno je sve oduševio transformacijom

Glumac, komičar i televizijski voditelj Zlatan Zuhrić Zuhra (63) na sceni je prisutan više od tri desetljeća, a u posljednje vrijeme mnoge je oduševio svojom transformacijom. Sada je to ponovo učinio, pojavivši se na proslavi 25 godina Nove TV u Zagrebu.

Zagreb: Proslava 25 godina Nove TV

Prije dvije godine je ispričao kako je izgubio čak 27 kilograma.

Prisjetio se korone i ispričao kako se u to vrijeme 'ulijenio'.

- Kako nije bilo posla za nas glumce vrijeme sam uglavnom provodio uz Netflix na kauču. I tako je došlo do moje tuljan faze - rekao je glumac svojedobno pa otkrio da je uspio smršaviti preko 27 kilograma.

Zagreb: Party povodom 13. godišnjice rada poliklinike Mazalin

- Kada su mi kile počele ugrožavati zdravlje i način života, odlučio sam podvući crtu. Nije bilo baš preko noći, ali u godinu dana sam uspio skinuti toliki broj kilograma - tada je rekao.

Ispričao je kako se odlučio odreći gaziranih sokova i ledenih čajeva. Ni čokoladu više nije jeo cijelu, već samo dvije kockice. Odlučio se aktivirati u zdravijem načinu života.

ILUSTRACIJA

- Šećem psa duplo dulje nego prije, idem radije stepenicama nego liftom, sitnice neke mijenjam. Dosta toga u prehrani sam jednostavno izbacio, ne konzumiram više neke stvari koje su me očigledno debljale - dodao je i rekao kako radije jede nešto na žlicu nego proizvode iz pekare.