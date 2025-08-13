Obavijesti

HUMORISTIČNI GLUMAC

Zlatan Zuhrić Zuhra progovorio o očinstvu: 'Obitelj je osnova svega, a sina pitam što je kul'

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 3 min
11
Zagreb: Zlatan Zuhrić Zuhra | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Ilustracija

Zlatan Zuhrić Zuhra je u novom intervjuu razgovarao o predstavi 'Ocat i sin' te se nadovezao na temu očinstva: 'To je jedan od najklasičnijih odnosa – taj između oca i sina'

Uz to što je komičar, radijski i TV voditelj i inženjer elektrotehnike, Zlatan Zuhrić Zuhra ima i važnu ulogu oca. Glumi u predstavi 'Ocat i sin' zajedno s Tinom Sedlarom te razgovarajući o tome, Zuhra je u intervjuu za InMagazin progovorio o očinstvu.

- To je jedan od najklasičnijih odnosa – taj između oca i sina – i onda smo mi skupili sve: moja iskustva i Tin sa svojim roditeljima, i to smo onda sabili. To je, ustvari, koncentrirani prikaz oca i sina u sat i pol vremena i, naravno, da ima jako puno smiješnih situacija - kaže Zlatan.

Zagreb: Zlatan Zuhrić Zuhra
Zagreb: Zlatan Zuhrić Zuhra | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Ilustracija

U predstavi otac predstavlja stariju generaciju i teži sigurnim metodama dok je sin tipičan primjer modernog dečka koji voli sve što i mladi.

- Meni je to jako dobro iskustvo i on je jedna jako normalna osoba. Iako je javna osoba, mislim da je jako prizemljen i super mi je s njim raditi i rasti uz njega - izjavio je Tin Sedlar.

Zagreb: Proslava 53. rođendana kluba Saloon
Zagreb: Proslava 53. rođendana kluba Saloon | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kaštelanska publika je imala priliku dva sata uživati u priči s kojom se mnogi mogu i poistovjetiti.

- Kad ih skupite u kratkom vremenu, onda se ljudi prisjete svega i svojih sinova i kćeri pa to onda izaziva humor jer mora biti nešto poznato. Zato su najbolje humoristične emisije škole ili bolnice. Nema humoristične serije o Marsu kad tamo nitko nije bio! - rekao je glumac.

ARHIVA - Glumac i voditelj Zlatan Zuhrić Zuhra
ARHIVA - Glumac i voditelj Zlatan Zuhrić Zuhra | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL/ ILUSTRACIJA

Zuhra kaže da je za njega očinstvo jedno od najvažnijih životnih iskustava.

- Ima ona stara izreka da bi svaki čovjek na planetu morao obrađivati deset kvadrata zemlje i napraviti barem jedno dijete. To mislim da je osnova svega, odnosno, ono što se kaže – osnovna ćelija društva je obitelj, sa ili bez djece – ali naravno da nam djeca puno trebaju i znače - ispričao je Zuhra.

Kaže da može računati na sina u vremenu velikog tehnološkog napretka.

- Oni sad imaju takav priljev informacija i tom brzinom žive kojom ja ne stignem više, jer sam već okrenuo šesticu, tako da onda ja njega pitam što je in, što je cool, što treba, što ne treba… - kazao je.

Zagreb: Zlatan Zuhrić Zuhra
Zagreb: Zlatan Zuhrić Zuhra | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Ilustracija

Zlatan Zuhrić Zuhra iza sebe ima 40 godina karijere, a priznaje da su razlike u generacijama ovih dana poprilično velike i uočljive.

- Nama je bilo lako jer su se tih osamdesetih godina stvarali pokreti. To je doba i kad je glazba cvjetala, kad se pojavio prvi nezavisni Radio 101 pa prva nezavisna televizija, i mi smo imali tu sreću da smo bili sudionici toga. Mislim da mladi danas, nažalost, nemaju toliko dobrih prilika - kaže Zlatan.

Tin ipak ima malo drugačiji pogled.

- Dostupnije su informacije svima, baš zbog tih društvenih mreža. Nekad su kvalitetne stvari došle do izražaja. Sada se sve vidi – svakakve predstave, svakakvi stand-upovi – ali opet, za reklamu, za doći do ljudi je lakše, treba to samo znati iskoristiti - dodaje Tin.

Zagreb: Zlatan Zuhrić Zuhra
Zagreb: Zlatan Zuhrić Zuhra | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Ilustracija

Zuhrini počeci su bili 1987. na Radiju 101 u emisiji 'Zločesta djeca'. Vrhunac popularnosti doživio je ulogom Aljoše Kapulice u 'Večernjoj školi'. Glumio je i u filmovima 'Sonja i bik', 'Duh babe Ilonke' i 'Lopovi prve klase', posudio je glas Morisu u hrvatskoj sinkronizaciji 'Madagaskara'.

