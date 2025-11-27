Zuhra slavio 40 godina karijere: Kod mene ništa nije bilo obično, čak sam se rodio kao palčić

Sve je to meni bilo jedno jako veliko iznenađenje. Nisam imao pojma što mi pripremaju. I, vjerujte mi, jako sam se iznenadio. Toliko truda je uloženo, jako to cijenim, rekao je komičar, glumac i dugogodišnji televizijski zabavljač Zlatan Zuhrić - Zuhra. U utorak navečer u Tvornici kulture proslavio je 40 godina bogate karijere. Publici je priredio poseban nastup u kojem su mu se pridružile mnogi kolege, također komičari, a nastupio je i njegov 22-godišnji sin Vjeko. Cijeli program za njega je u tajnosti pripremao Zuhrin prijatelj, također komičar, Zoran Vinčić Vinča.

Zagreb: 40 godina Zuhre "Toast and Roast" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Na pozornici su bila i počasna sjedala, brojni prijatelji, sve je bilo fantastično. Mi, komičari, navikli smo sjediti na gajbi od pive, tako da ovaj angažman me izuzetno ganuo, pogotovo kad znam koliko Vinča ima i svojih obaveza - sretan je Zuhra. Iznimno je ponosan i na sina glazbenika koji ga je došao podržati i koji je večer začinio svojom svirkom.

'Najbolje što imam'

- Moj sin je glazbenik, svira u metal bendu par su odsvirali par svojih kavera. Na kraju sam pred svima priznao da je on doista nešto najbolje što sam napravio u svom životu - priznao je komičar. U jednom dahu prisjetio se baš svega što je obilježilo njegovu karijeru.

Počeo je s trenutkom rođenja.

- Kod mene ništa nije išlo pravocrtno i uobičajeno. Rodio sam se sa samo sedam mjeseci i bio sam palčić. Kasnije sam upisao Fakultet elektrotehnike jer mi se time bavio otac i to je bio jedini faks koji se priznavao u našoj obitelji. Kratko sam radio u struci jer sam silom prilika završio u svijetu medija i zabave pa je tu došlo do sitnog problema. Primjerice, dok sam imao svoju firmu koja se bavila kompjuterima, a već sam bio poznat po Večernjoj školi, pozvonio sam na vrata firmi koja je naručila kompjuter. Čovjek je otvorio i kad me vidio pita me: "Je li ovo skrivena kamera?". Kasnije je postajalo sve teže navlačit na sebe odijelo i kucati ljudima na vrata s nekim ozbiljnim poslom - otkrio je Zuhra.

Zagreb: 40 godina Zuhre "Toast and Roast" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Sve je počelo s radiom

Njegova je umjetnička karijera zapravo počela dok je još bio na faksu. Odradio je praksu na Omladinskom radiju 101 i iz jedne od emisija nastala su Zločesta djeca. Kultna emisija bila je satirična i kritizirala je svaku društvenu pojavu. Zuhra uvjerava da je danas tako nešto nemoguće.

- Tada nismo vodili računa ni o kakvoj političkoj korektnosti i sve je prolazilo. Danas moraš vagati svaku riječ - kaže komičar. Kasnije je postao još popularniji nakon Večernje škole.

No, počeci su, kaže, bili teški.

- Ni ja ni ekipa koji smo radili sve te emisije nismo u početku znali posao. Bili su to sami počeci stand-up-a i nitko nije točno znao što je to. Staneš pred publiku i lupetaš, prepričavaš neke dogodovštine. I, da, znalo se desiti da je u publici 300 do 400 ljudi, ali fore ti ne prolaze, U publici je mrtva tišina. Kasnije smo postajali sve bolji i bolji. Tajna je da izdržiš - smije se Zuhra.

Ipak, kaže da u privatnom životu nije u pola tako smiješan kao na malim ekranima.

Zagreb: 40 godina Zuhre "Toast and Roast" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

'Nisam tako smiješan...'

- Mojoj ženi znaju reći: "Joj, tebi je tako super, on je tako zabavan!". On im bez problema odgovori:"Ma, vraga, dosadan je kao proljev, vjerujte mi" - smije se komičar. Kaže da nikad nije požalio što je u životu pošao baš ovim putem - komičarskim, glumačkim i zabavljačkim.

- Pozornica je gadna stvar. Jednom kad te uzme, to je prava zaraza. Danas znam sresti neke kolege s faksa koji su direktori i menadžeri po raznim 'Ericsonima' i 'Teslama' i u tom smislu, moglo bi mi možda biti žao što financijski nisam uspio kao oni. Međutim, pozornica mi je dala toliko smijeha i zadovoljstva da ne mogu sretniji kako je sve ispalo - iskreno će Zuhra. Boli ga, kaže, što su danas mnogi otupili i treba im puno dulje dok im iskren smijeh izbije na površinu, ali vjeruje da sve ide u ciklusima i da će opet doći bolji dani.

- Svi su u strahu i zbog toga su se zatvorili u sebe. Nema više vitezova koji idu u borbu s vjetrenjačama. Zatvorili su se u svoje mikro svjetove i ne da im se petljat se s onim što ih se ne tiče. Ali toga je uvijek bilo, baš kao i ratova i perioda kad se loše živjelo, a onda bi opet došao period kad bi se dobro živjelo. Mi sad nekako čekamo onaj bolji dio - kaže Zuhra.