U filmu Igora Šeregija glume Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Linda Begonja...
'Svadba' je na blagajnama već zaradila milijune eura
Znate, vi ste Hrvati odlični komičari, sjajno je bilo na snimanju filma, rekla nam je velika Jelisaveta Seka Sablić, a Igor Šeregi nadovezao se: "Nisam očekivao ovakvu navalu, valjda će biti dobro".
Izjave su to glumice i scenarista te redatelja filma "Svadba", koji ruši "regionalne rekorde". Najnovije brojke govore ovako: Ukupan broj gledatelja u Hrvatskoj je 440.326, a u Bosni Hercegovini 166.035, što znači je ukupno 606.361 čovjek pogledao film. A i oni, mnogima draži brojevi, s blagajne, fascinantni su.
U Hrvatskoj je film zaradio 3,117.735 eura, a u BiH 722.724 eura, što dovodi do ukupnog prihoda od 3,840.459 eura. Sjajnu Šeregijevu komediju neki su i više puta gledali u kinu, a nakon Zagreba i Beograda na turneji je po regiji, odnosno u Skoplju, Ljubljani, Mariboru...
"Poznati hrvatski poduzetnik na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom. U ured mu ulazi obitelj s tortom i tamburašima, a u isto vrijeme zove ga kći, koja studira u Londonu, i uz čestitku mu objavi da je trudna", kratki je opis radnje filma koji je zaludio regiju.
- U filmu ‘Svadba’ željeli smo kroz satiru prikazati trenutačnu političku i ekonomsku elitu, ali i ljubav i toleranciju koje dolaze kroz mlađe generacije. Sretan sam što sam uspio okupiti vrhunsku ekipu glumaca - izjavio je ranije Šeregi.
