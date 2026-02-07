Obavijesti

FILM ZALUDIO REGIJU

'Svadba' je na blagajnama već zaradila milijune eura

'Svadba' je na blagajnama već zaradila milijune eura
Foto: Ivan Buvinić

U filmu Igora Šeregija glume Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Linda Begonja...

Admiral

Znate, vi ste Hrvati odlični komičari, sjajno je bilo na snimanju filma, rekla nam je velika Jelisaveta Seka Sablić, a Igor Šeregi nadovezao se: "Nisam očekivao ovakvu navalu, valjda će biti dobro".

Izjave su to glumice i scenarista te redatelja filma "Svadba", koji ruši "regionalne rekorde". Najnovije brojke govore ovako: Ukupan broj gledatelja u Hrvatskoj je 440.326, a u Bosni Hercegovini 166.035, što znači je ukupno 606.361 čovjek pogledao film. A i oni, mnogima draži brojevi, s blagajne, fascinantni su.

Foto: PROMO

U Hrvatskoj je film zaradio 3,117.735 eura, a u BiH 722.724 eura, što dovodi do ukupnog prihoda od 3,840.459 eura. Sjajnu Šeregijevu komediju neki su i više puta gledali u kinu, a nakon Zagreba i Beograda na turneji je po regiji, odnosno u Skoplju, Ljubljani, Mariboru...

"Poznati hrvatski poduzetnik na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom. U ured mu ulazi obitelj s tortom i tamburašima, a u isto vrijeme zove ga kći, koja studira u Londonu, i uz čestitku mu objavi da je trudna", kratki je opis radnje filma koji je zaludio regiju.

- U filmu ‘Svadba’ željeli smo kroz satiru prikazati trenutačnu političku i ekonomsku elitu, ali i ljubav i toleranciju koje dolaze kroz mlađe generacije. Sretan sam što sam uspio okupiti vrhunsku ekipu glumaca - izjavio je ranije Šeregi.

Najgledanija u hrvatskim kinima: Svadba se približava rekordu koji je postavio Titanic

