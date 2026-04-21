Žuti tim pobijedio na poligonu, a ogrlicom osobnog imuniteta u Survivoru se okitili Ivan i Ana

Survivor je ušao u završnu fazu, a borba za nagradu donijela je neizvjestan rasplet na vodenom poligonu. U napetoj završnici žuti tim slavio je rezultatom 5:4.

Foto: NOVA TV

Pobjednički bod donijela im je Paula u srazu s Dunjom. Tijekom igre ozlijedio se Marko, što je dodatno utjecalo na atmosferu u timu. Roko nije skrivao zabrinutost:

- Ne osjećam se najbolje što se tiče Marka. Osjećam se nikako. Znam koliko je napora uložio da upadne u Survivor i koliko je napora uložio ovdje, ne znam što bih rekao. Nadam se da nije najgore.

Foto: NOVA TV

Nakon pobjede uslijedila je nagrada za žuti tim, a raspoloženje je podigla i situacija za stolom. Marina je kroz smijeh komentirala:

- Ivan ništa ne vidi ni ne čuje dok jede. Smotao je ćevape u lepinji kao u jednu tortilju i pojeo to u roku valjda minute.

U nastavku su natjecatelji ušli u individualnu borbu izdržljivosti. Prvi je odustao Boris, dok je najviše izdržao Ivan i time osvojio ogrlicu osobnog imuniteta.

Foto: NOVA TV

- Sada imam još četiri osobe za koje mogu glasati. Možda će netko biti prijatelj i birati na taj način, ali svi znamo da se sada radi o preživljavanju - rekao je nakon pobjede.

U zelenom timu najuspješnija je bila Ana, koja je također osigurala važnu prednost pred donošenje odluka.

Foto: NOVA TV

- Ogrlica svaki put sa sobom nosi odgovornost. Imam nekoliko imena u glavi, ali vidjet ćemo što će biti na plemenskom vijeću. Naše pleme je puno iznenađenja, tako bi moglo biti i na ovom vijeću - poručila je.

