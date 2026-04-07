Žuti tim pobijedio u 'Survivoru' i osvojio vrijednu nagradu...

Posljednja epizoda 'Survivora' donijela je napetu borbu timova u kojoj su se uloge ponovno počele mijenjati. Nakon što su zeleni uhvatili pobjednički zalet, žuti su uzvratili i pokazali da još uvijek znaju kako doći do pobjede kada je najpotrebnije.

Već na početku bilo je jasno da motivacije ne nedostaje. U žutom plemenu razgovaralo se o nagradi i onome što bi im najviše značilo osvojiti, a fokus je bio na hrani koja bi im vratila snagu i dodatno ih pogurala u nastavku natjecanja.

Foto: NOVA TV

Na poligonu ih je dočekala igra koja je kombinirala koordinaciju, brzinu i preciznost. Kandidati su morali proći niz prepreka, balansirati, skupljati dijelove slagalice, savladati konstrukcije i na kraju precizno završiti zadatak. Svaka greška značila je gubitak dragocjenih sekundi, a tempo igre bio je neumoljiv.

Foto: NOVA TV



Ulog je bio itekako vrijedan jer je nagrada bio crveni snapper iz karipskog mora. Žuti su u početku djelovali nesigurno, no kako je igra odmicala, pronalazili su sve bolji ritam.

- Ušli smo malo mlitavo, ali kasnije smo rasturili - zaključio je Roko nakon pobjede, a njegov tim na kraju je slavio rezultatom 7:5 i osigurao vrijednu nagradu.

Ipak, put do pobjede nije prošao bez napetosti. Tijekom igre došlo je do nesuglasica između Paule i Iana, koje su nakratko uzdrmale timsku dinamiku.

- Deset puta sam rekla svoju strategiju i svaki put je funkcionirala, ne znam što se dogodilo u tom trenutku - rekla je Paula, priznajući da ju je gubitak boda pogodio.

Foto: NOVA TV

Ipak, situacija se brzo smirila.

- Ispričali smo se jedno drugom, ljudski, osvojili ribu i idemo uživati - dodala je.

Kod zelenih je poraz ostavio snažan trag, posebno kod Marka.

- Prvi put sam izgorio. Bilo mi je jako krivo i nisam mogao kontrolirati emocije - priznao je, jasno pokazujući koliko pritisak raste dok se igra približava novoj fazi.

Nakon igre za nagradu uslijedila je borba za osobni imunitet, koja sada ima veću težinu nego ikad prije. U žutom plemenu Marko je po drugi put ove sezone osvojio ogrlicu osobnog imuniteta i tako osigurao sigurnost u ključnom trenutku.

U zelenom plemenu do same završnice došla je Ana, koja je uspjela izdržati najduže i osvojiti imunitet, čime je postala jedina sigurna u svom timu uoči novih odluka.

'Survivor' ulazi u fazu u kojoj svaka pobjeda i svaki poraz imaju sve veću težinu. Kako se približava ujedinjenje i kako se broj natjecatelja smanjuje, napetosti rastu, a granice izdržljivosti sve se više pomiču.