Žuti tim u 'Survivoru' ostao bez sentimentalne nagrade: 'Stalo nam je, ujedinio nas je poraz'

Na napetom poligonu na rijeci Chavon slavilo je zeleno pleme rezultatom 6:4, osvojivši delicije i dirljiva pisma svojih najmilijih. Dok su zeleni slavili uspješan tjedan, žuti tim je, unatoč porazu, pokazao zajedništvo i emotivnu snagu.

Foto: NOVA TV

Boravak u divljini više je od fizičkog izazova, a pokazali su to natjecatelji Survivora kad su saznali da se natječu za pisma najdražih im ljudi. Poligon na rijeci Chavon donio je napetu borbu u kojoj su natjecatelji punili posude vodom u potrazi za svakim bodom. Na kraju je zeleno pleme slavilo rezultatom 6:4 i time si osiguralo bogat pladanj delicija, ali još važnije – pisma najmilijih.

Foto: NOVA TV

Nagrada u obliku pisma kod mnogih je izazvala suze, a zaplakao je i Noa koji je poručio: „Znam da je moj tata prošao kroz teške trenutke. Samo sam skupio snage i rekao si da moram dalje kroz ovo.“

Foto: NOVA TV

U žutom timu vladala je potištenost, no istovremeno i osjećaj povezanosti, a poraz u izazovu ih je ujedinio. „Svi smo htjeli tu nagradu, slomilo nas je kad smo čuli da će i fotografije biti uključene u pismo“, priznala je Liz. No, iako su izgubili u igri i neprocjenjiva nagrada im je izmakla, utjehu su pronašli jedni u drugima. „Danas smo bili najsložniji kao tim“, zaključio je Noa. „Da, i sviđa mi se ta energija“, dodala je Matea. „Veseli me to zajedništvo. Iako nam je ovo najgori poraz u povijesti žutog plemena, ujedinilo nas je to jer nam je svima stalo do te nagrade“, kazala je Liz.

Zeleni su, s druge strane, uživali vrijednoj nagradi, a hoće li žuti u idućem izazovu imati više sreće, doznat ćemo u sljedećoj epizodi Survivora!