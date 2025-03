Ida napustila 'Survivor'!

Previranja i podjele u žutom plemenu kulminirale su na plemenskom vijeću, gdje je Ida, uz već nominirane Ivana i Niku, izglasana za eliminacijsku borbu. Iako je naslućivala takav rasplet, nije odustajala od borbe. U odlučujućem izazovu presudio joj je trenutak nepažnje: uteg joj je prvi ispao iz ruku, čime je njezina Survivor avantura završila. Iako razočarana, Ida odlazi ojačana, svjesna svojih unutarnjih borbi i lekcija koje je ponijela sa sobom.

Unatoč pokušaju okupljanja žutih na njihovom internom sastanku, ključno pitanje podjele u kampu žutih nije riješeno.

„Glavni problem nismo riješili, a to je da smo podijeljeni kamp“, konstatirala je Ida, osjećajući sve jači pritisak unutar grupe prije plemenskog vijeća.

Foto: Nova Tv

Prilikom glasanja na vijeću došlo je do izjednačenja između Ide i Liz, a glas za Marka dodatno je začinio neizvjesnost. Zbog jednakog broja glasova žuto pleme moralo je pristupiti javnom glasanju.

„Znala sam rasplet ovoga. Nisam šokirana“, rekla je Ida nakon glasanja, spremna na sve ishode.

Foto: Nova Tv

U eliminacijskoj igri, snage su odmjerili Ivan, Nika i Ida. Nažalost, uteg je prvi ispao Idi, čime je njezina Survivor avantura završila. U oproštajnom govoru, Ida je bila iskrena i emotivna:

„Žao mi je što sam ušla u Survivor s manjkom samopouzdanja i to me pratilo cijelo vrijeme. Vjerujem da me to najviše koštalo. Nije ovo kraj svijeta, sad me tek ovo ojačalo. Ponosna sam na sebe što sam izdržala ovoliko u ovakvim uvjetima i gladna, pod pritiskom borbe same sa sobom.“

Sa završetkom još jedne eliminacijske igre, Survivor ulazi u novi tjedan koji donosi nove izazove i prilike za preokret, a kako će se odvijati natjecanje za titulu jedinog preživjelog, ne propustite pratiti na Novoj TV!