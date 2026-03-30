Žuti u 'Survivoru' odnijeli dvije pobjede zaredom i osvojili hrpu namirnica, ali i pizzu

Žuti u 'Survivoru' odnijeli dvije pobjede zaredom i osvojili hrpu namirnica, ali i pizzu
U analizi poraza, Njegoš je otvoreno priznao pogreške: „Ovog puta žuti su brže došli do neke taktike koja je bila efikasnija. Mi smo se gubili u tim odlukama. To je naša greška“

Napeti dan u Survivoru obilježile su dvije igre u kojima je žuto pleme preuzelo kontrolu i osvojilo niz pobjeda. Nakon početnih poteškoća na poligonu s kockama, gdje su zeleni kasnili u donošenju odluka i radili više grešaka, pobjeda je pripala žutima. Presudnu razliku donijela je završna utrka u kojoj je Vanesa bila preciznija i osigurala ključni bod za svoje pleme. Pobijedili su u igri za namirnice rezultatom 5:1. Žuto pleme osiguralo je time vrijednu nagradu koja im donosi prijeko potrebnu energiju i raznolikost u prehrani. U njihov kamp stigli su jaja, cornflakes, zobene pahuljice, med i litra soka od jabuke.

U analizi poraza, Njegoš je otvoreno priznao pogreške: „Ovog puta žuti su brže došli do neke taktike koja je bila efikasnija. Mi smo se gubili u tim odlukama. To je naša greška.“ S druge strane, žuti je tim pun samopouzdanja i energije. Ian je nakon pobjede naglasio: „Ja ću od moje strane dati energije i navijat ću sa svima i dat ću sve od sebe... i svi ćemo skupa naprijed.“ Taj zamah prenio se i u večernji izazov snage kojeg su igrali u paru. Unatoč otporu zelenih, završnica je ponovno pripala žutima koji su pokazali veću izdržljivost i koordinaciju. Žuti su nakon druge igre slavili rezultatom 5:3 i zaokružili uspješan dan. Osvojili su pizzu i gazirani sok.

„Igra je bila kao namijenjena za mene. Tek sam sada pokazao svoju pravu snagu. Uz pleme koje je navijalo bilo je nemoguće izgubiti“, rekao je Marin. Dan je završio jasnom promjenom odnosa snaga - žuti su u uzletu, dok zeleni traže odgovor na pad forme i propuštene prilike.

U žutom kampu poveo se razgovor o tome kako se Ian popravio nakon što ga je pleme poslalo u eliminacijsku igru. „Situacija s Ianom na poligonu se popravila, pun je podrške. A u kampu mi djeluje isto. Uvijek kad je hrana u pitanju, najgladniji je i leti da dobije prvi i broji nam tko ima koliko, a dijeli se svima jednako“, komentirala je Paula. Kako će izgledati sljedeća igra i novi zapleti u odnosima, ne propustite pogledati u novoj epizodi.

NITKO NIJE ZAŠTIĆEN U Survivoru nijedna prednost više nije sigurna: 'Bit će cirkus'
U Survivoru nijedna prednost više nije sigurna: 'Bit će cirkus'

FOTO Ovi slavni frajeri pokazali su 'alatke' zbog uloge: Jednom su uzeli dvojnika zbog veličine
HOLLYWOODSKI CENTIMETRI

FOTO Ovi slavni frajeri pokazali su 'alatke' zbog uloge: Jednom su uzeli dvojnika zbog veličine

Glumačke zvijezde, osim što su veliki šarmeri i zavodnici, mogu se pohvaliti s još nekim karakteristikama. Neki su se u svojim filmovima skinuli do kraja, dok su drugi odlučili na setu uvijek biti obučeni. Veličina njihovih 'alatki' vječna je tema od interesa
Večeras je stota epizoda Divljih pčela! Evo što će se događati...
MNOGIMA OMILJENA SERIJA

Večeras je stota epizoda Divljih pčela! Evo što će se događati...

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je okrugla, stota epizoda serije koja posljednjih mjeseci ne prestaje oduševljavati domaću publiku!
Pokos objavila staru fotografiju s Lanom Radeljak: 'Ne znam je li ovo prikladno, možda zažalim'
'NEOBIČNO JE...'

Pokos objavila staru fotografiju s Lanom Radeljak: 'Ne znam je li ovo prikladno, možda zažalim'

Lana Radeljak prisjetila se u Dolores Lambaše, tragično preminule glumice koja bi u nedjelju proslavila rođendan. Nakon toga oglasila se i Vlatka Pokos

