Žuti u 'Survivoru' odnijeli dvije pobjede zaredom i osvojili hrpu namirnica, ali i pizzu

Napeti dan u Survivoru obilježile su dvije igre u kojima je žuto pleme preuzelo kontrolu i osvojilo niz pobjeda. Nakon početnih poteškoća na poligonu s kockama, gdje su zeleni kasnili u donošenju odluka i radili više grešaka, pobjeda je pripala žutima. Presudnu razliku donijela je završna utrka u kojoj je Vanesa bila preciznija i osigurala ključni bod za svoje pleme. Pobijedili su u igri za namirnice rezultatom 5:1. Žuto pleme osiguralo je time vrijednu nagradu koja im donosi prijeko potrebnu energiju i raznolikost u prehrani. U njihov kamp stigli su jaja, cornflakes, zobene pahuljice, med i litra soka od jabuke.

U analizi poraza, Njegoš je otvoreno priznao pogreške: „Ovog puta žuti su brže došli do neke taktike koja je bila efikasnija. Mi smo se gubili u tim odlukama. To je naša greška.“ S druge strane, žuti je tim pun samopouzdanja i energije. Ian je nakon pobjede naglasio: „Ja ću od moje strane dati energije i navijat ću sa svima i dat ću sve od sebe... i svi ćemo skupa naprijed.“ Taj zamah prenio se i u večernji izazov snage kojeg su igrali u paru. Unatoč otporu zelenih, završnica je ponovno pripala žutima koji su pokazali veću izdržljivost i koordinaciju. Žuti su nakon druge igre slavili rezultatom 5:3 i zaokružili uspješan dan. Osvojili su pizzu i gazirani sok.

„Igra je bila kao namijenjena za mene. Tek sam sada pokazao svoju pravu snagu. Uz pleme koje je navijalo bilo je nemoguće izgubiti“, rekao je Marin. Dan je završio jasnom promjenom odnosa snaga - žuti su u uzletu, dok zeleni traže odgovor na pad forme i propuštene prilike.

U žutom kampu poveo se razgovor o tome kako se Ian popravio nakon što ga je pleme poslalo u eliminacijsku igru. „Situacija s Ianom na poligonu se popravila, pun je podrške. A u kampu mi djeluje isto. Uvijek kad je hrana u pitanju, najgladniji je i leti da dobije prvi i broji nam tko ima koliko, a dijeli se svima jednako“, komentirala je Paula. Kako će izgledati sljedeća igra i novi zapleti u odnosima, ne propustite pogledati u novoj epizodi.