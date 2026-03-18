Zvali su ga 'Ocem rock n' rolla', a život su mu obilježili skandali

Charles Edward Anderson Berry, glazbenik kojeg je povijest zapamtila kao "Oca rock and rolla", preminuo je 18. ožujka 2017. u 91. godini života, ostavivši iza sebe nasljeđe koje je oblikovalo popularnu glazbu 20. stoljeća. Njegov život bio je priča o dva lica: s jedne strane stajao je genijalni inovator, gitarist i tekstopisac čije su pjesme postale himne mladosti, a s druge kontroverzna ličnost čiji su put obilježili brojni sukobi sa zakonom i skandali koji su ga u ključnim trenucima karijere stajali slobode i ugleda.

Rođen 18. listopada 1926. u St. Louisu u relativno imućnoj afroameričkoj obitelji, Berry je od malih nogu pokazivao interes za glazbu. No, njegov put do zvijezda nije bio jednostavan. Još kao srednjoškolac, 1944. godine, uhićen je zbog oružane pljačke i krađe automobila te je proveo tri godine u popravnom domu. Nakon izlaska na slobodu, oženio se Themettom "Toddy" Suggs s kojom je ostao do kraja života i radio niz poslova, od radnika u tvornici automobila do frizera, kako bi prehranio obitelj.

Glazba je isprva bila samo dodatni izvor prihoda. Početkom pedesetih godina počeo je nastupati s grupom pijanista Johnnieja Johnsona, gdje je razvio svoj jedinstveni stil. U repertoar blues i balada ubacivao je country elemente, što je crnačka publika isprva dočekala s podsmijehom, no ubrzo je stekao nadimak "crni hillbilly" i privukao znatiželju bijele publike. Prijelomni trenutak dogodio se u svibnju 1955. kada je u Chicagu upoznao svog idola Muddyja Watersa. On ga je uputio na Leonarda Chessa, vlasnika diskografske kuće Chess Records. Berry je mislio da će Chessa zanimati njegov blues, no ovaj je bio oduševljen Berryjevom country obradom pjesme "Ida Red". Snimljena pod nazivom "Maybellene", pjesma je prodana u više od milijun primjeraka, postavši jednim od prvih rock and roll hitova i lansiravši Berryja u orbitu.

Chuck Berry in Concert - Las Vagas | Foto: AJM/Press Association/PIXSELL

Ostatak pedesetih bio je Berryjevo zlatno doba. Nizao je hitove poput "Roll Over Beethoven", "Rock and Roll Music", "Sweet Little Sixteen" i "Johnny B. Goode", pjesme koje su definirale zvuk i duh nove ere. Njegovi tekstovi, usmjereni na tinejdžerski život, automobile, školu i ljubav, te prepoznatljivi gitaristički rifovi i energičan scenski nastup, uključujući slavni "pačji hod" (duck walk), postali su temelji na kojima su gradile generacije glazbenika, od Beatlesa i Rolling Stonesa do Brucea Springsteena. Postao je velika zvijezda, pojavljivao se u filmovima i otvorio vlastiti, rasno integrirani noćni klub "Berry's Club Bandstand" u St. Louisu.

No, upravo kada je bio na vrhuncu, karijera mu je naglo prekinuta. U prosincu 1959. uhićen je pod optužbom za kršenje tzv. Mannovog zakona, federalnog propisa koji je branio prevoženje žena preko državnih granica u "nemoralne svrhe". Slučaj se odnosio na 14-godišnju djevojku indijanskog podrijetla, Janice Escalante, koju je doveo iz Meksika da radi u njegovom klubu.