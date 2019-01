Zvali su je najljepšom curicom na svijetu: Danas je top model

Manekenka Thylane Blondea (17) je prije deset godina proglašena najljepšom curicom na svijetu od strane Vogue magazina. Danas se ponovno našla u središtu pozotnost nakon što je prihvalia izazov '10 godina' i pokazala koliko se promijenila.

Objavljene slike prikazuju Thylane kao šestogodišnju djevojčicu i danas uspješnu djevojku koja snima modne editorijale i kampanje.

Osim toga, Thylane je pokrenula i vlastitu modnu liniju. Kći francuskog nogometaša Patricka Blondeaua danas je ambasadorica L'Oreala i zaštitno lice parfema francuske dizajnerice Lolite Lempicke.

- Izazov 10 godina. Hvala na 2,9 milijuna pratitelja. Ljudi volim vas puno - napisala je manekenka svojim pratiteljima.

- Ne smatram se najljepšom curom na svijetu. Kad sam bila mala, ljudi su mi to stalno govorili. Ali ja to nisam mogla ni razumjeti. Jer tko to kaže? Tko kaže da sam najljepša? - rekla je jednom prilikom mlada francuska manekenka.

Thylane je s deset godina bila najmlađa manekenka ikad koja se pojavila u Vogueu. Editorijal je izazvao kontroverzu zbog teške šminke i kratke haljine.