Već godinama ne slave: Kralja Charlesa obilježio je današnji datum, veselje zamijenila tuga

Kralj Charles III. i njegova supruga, kraljica Camilla Parker Bowles od samog početka imali su nekonvencionalnu vezu. Iako mnogi kraljevski biografi navode da se radi o ljubavi na prvi pogled kad su se upoznali ranih 70-ih, prošli su kroz velike prepreke prije nego su završili zajedno. Charles se oženio princezom Dianom, a Camilla udala za svog dečka. No, to ih nije spriječilo da nastave s prijateljstvom i raznih susretima tijekom svojih brakova. Trebalo je gotovo 30 godina da njih dvoje i službeno postanu par.

Foto: Alastair Grant/PRESS ASSOCIATION

Camilla je na prvom susretu rekla Charlesu da 'osjeća da imaju nešto zajedničko'

Charles i Camilla prvi put su se sreli na polo utakmici u Windsor Great Parku, navodi BBC. Neki izvori navode kako je Camilla prilikom upoznavanja Charlesa na zabavi 1972. godine drsko mu rekla: 'Moja prabaka bila je ljubavnica tvog prapradjeda. Osjećam da imamo nešto zajedničko', tvrdi People.

No, Brides navodi kako je povjesničar i savjetnik serije 'The Crown' Robert Lacey napisao u 'The Crown: The Official Companion Volume 2' kako su se Charles i Camilla upoznali preko njihove prijateljice Lucije Santa Cruz, što je kasnije potvrdila i sama Lucia.

Ona je zapravo bila Charlesova 'prva zabranjena ljubav'. On je bio opijen njezinom ljubavlju i obrazovanjem, ali zbog svoje vjere nije mogla postati članom kraljevske obitelji što je odmah ugasilo svaku iskru njihove ljubavi.

Charles i Camilla počeli su izlaziti nakon polo utakmice i provodili su puno vremena zajedno. Na kraju Charles je odlučio krenuti u Kraljevsku mornaricu i tako je došlo do prekida veze.

Godinu dana od upoznavanja Charlesa, Camilla se udaje za svog dečka

U srpnju 1973. godine, Camilla se udala za svog dugogodišnjeg dečka Andrewa Parkera Bowlesa pred 800 gostiju. Vjenčanje je uslijedilo nakon što je Andrew prekinuo sve odnose s Charlesovom sestrom, princezom Anne, s kojom je hodao.

Foto: © Band Photo / uppa.co.uk

Andrew se volio zabavljati s drugim djevojkama među kojima su bile i Camilline prijateljice. Kada je Camilla upoznala Charlesa, odlučila je naučiti lekciju Andrewa koji je mutio s princezom Anne pa se zato upustili u kratku romansu s Charlesom.

Camilla i Andrew dobili su dvoje djece. Toma i Lauru. Iako je bila udana, ostala je bliska s Charlesom koji je čak i postao Tomov kum.

Foto: Profimedia/Pool

Unatoč braku s Dianom, Charles je uvijek našao vrijeme za Camillu

Charles i Diana susreli su se prvi put u studenome 1977. na imanju Dianine obitelji u Althorpu kada ga je dovela njezina starija sestra Sarah s kojom je Charles bio u vezi. Oni su imali kratku romansu i nisu se puno slagali, za razliku od Diane koja je bila očarana pojavom sadašnjeg kralja.

Foto: PA

Charles je Dianu zaprosio nakon samo 13 susreta, ali njegova prosidba nije bila nimalo romantična. Business Insider navodi kako je Diana mislila da se Charles šali kada ju je pitao za prosidbu u veljači 1981. godine.

Knjiga Andrewa Mortona 'Diana: Her True Story - In Her Own Words' navodi kako se prosidba dogodila u dječjoj sobi u dvorcu Windsor i da Charles nije kleknuo.

- Bio je smrtno ozbiljan. Pitao me shvaćam li da ću jednog dana biti kraljica. Čula sam unutarnji glas kako mi govori da nikad neću biti kraljica, ali da ću imati tešku ulogu - dodala je Diana.

Nekoliko tjedana kasnije, tijekom intervjua, Charlesa i Dianu su upitali jesu li zaljubljeni. 'Naravno', odgovorila je Diana, a Charles je samo dodao: 'Što god ljubav značila'.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Vjenčali su se 29. srpnja 1981. godine, a vjenčanju je prisustvovala Camilla. Taj dan bio je proglašen državnim praznikom, a prijenos svadbene ceremonije pratilo je 750 milijuna ljudi u 74 zemlje na malim ekranima.

Morton je kasnije u knjizi naveo kako je Camilla bila uzrok razdora između Diane i Charlesa brzo nakon svadbe.

Dok je Diana odmatala vjenčane poklone, naišla je na kutiju u kojoj je bila ugravirana ogrlica namijenjena gospođi Parker Bowles. Charles je tada obavijestio Dianu kako će 'određeno vrijeme uvijek biti odvojeno za Camillu'.

Telefonski seks razgovor Charlesa i Camille potresao je Britaniju

Osim toga, princeza Diana patila je od bulimije, a sama je priznala da je to počelo netom nakon zaruka. Tada joj je princ Charles dodirnuo struk i dodao da je malo bucmasta na tom dijelu, a taj komentar je 'pokrenuo nešto u njoj'.

1993. godine Britaniju je pogodio 'Tampongate' kada su u javnost dospjele snimke 'vrućeg' telefonskog razgovora između Camille i Charlesa koji se odvio 1989. godine, piše Mirror.

Foto: Reuters Photographer/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Volio bih živjeti u tvojim hlačama. To bi bilo toliko lakše - rekao je Charles, na što mu je Camilla odgovorila: 'Što, pretvorit ćeš se u par gaćica?'. Charles joj je odvratio: 'Bio bih tampon i boravio cijelo vrijeme u tebi'. Diana je, čuvši ovaj razgovor, izjavila kako je Charles poremećen i bolestan i da ne može vjerovati što čuje.

Dvije godine kasnije, princeza Diana dala je intervju za BBC gdje je rekla poznatu rečenicu: 'Bilo nas je troje u ovom braku, pa je bila mala gužva'. Tada je priznala i vlastitu aferu s Jamesom Hewittom. Brak im se raspao pa su se razdvojili 1992. godine, a u kolovozu 1996. razvod je finaliziran. Godinu dana kasnije, princeza Diana poginula je u prometnoj nesreći u Parizu.

Vjenčanju Charlesa i Camille nisu prisustvovali njegovi roditelji

35 godina nakon prvog susreta, u veljači 2005., Charles i Camilla objavili su zaruke. Dva mjeseca kasnije, vjenčali su se na skromnoj građanskoj ceremoniji u Windsor Guildhallu. Kum je bio princ William. Neki navode kako je Camilla zamjerala kraljici jer je tražila maleno i skromno vjenčanje, a ne raskošno kako je to običaj.

Poznato je i kako kraljica Elizabeta II. nije odobravala Charlesovu vezu s Camillom tijekom braka s Dianom, pa čak i nakon razvoda. Ipak je na kraju popustila i dopustila sinu da se oženi s voljenom suprugom.

Ceremoniji nisu prisustvovali kraljica Elizabeta i princ Philip, ali su nazočili prijemu i službenom blagoslovu u kapelici svetog Jurja u dvorcu Windsor. Kasnije su pripremili sinu slavlje u dvorcu Windsor. Vjenčanju nisu prisustvovali jer je kraljica poglavarka Engleske crkve koja ne podupire razvod.

Foto: Hugo Burnand

Zanimljiva je činjenica kako su se Camilla i Charles trebali vjenčati 8. travnja 2005. godine, ali njegova majka, pokojna kraljica Elizabeta II., htjela je da on ode na sprovod pape Ivana Pavla II. u Vatikan umjesto nje. Zato je svadba pomaknuta za jedan dan.

Sedam mjeseci prije smrti, kraljica Elizabeta II., navela je kako je njezina 'iskrena želja da Camilla bude poznata kao kraljica supruga' pa je tako u pozivnicama za krunidbu kralja Charlesa III. pisalo 'Kraljica Camilla'.

Princ Philip Elizabetu je oženio kada je imala 21 godinu

Prije tri godine, u 100. godini života, preminuo je suprug kraljice Elizabete II., princ Philip. Smatra se kraljevskim suprugom s najdužim stažem u povijesti i to od prijestola njegove supruge 6. veljače 1952. do njegove smrti 2021. godine.

Foto: John Stillwell/Press Association/PIXSELL

Rođen je 10. lipnja 1921. u Grčkoj kao sin jedinac grčkog princa Andrewa, a njegova obitelj prognana je iz zemlje kada je imao osamnaest mjeseci. Bio je siromašan, a otac mu nije ostavio ništa osim kofera odjeće, četke za brijanje, dugmadi za manžete i pečatnog prstena koji je Philip nosio do svoje smrti.

U srpnju 1939. godine počeo se dopisivati s tada 13-godišnjom princezom Elizabetom. Oženio se s njome 1947. godine kada je Elizabeta imala samo 21 godinu. Philip se prije vjenčanja morao odreći pravoslavlja te prava na grčko prijestolje, koje u stvarnosti više nije ni imao. Budući da su se vjenčali nekoliko godina nakon Drugog svjetskog rata, osim prinčeve majke, nitko od članova njegove porodice njemačkog podrijetla nije smio doći na kraljevski pir.

Foto: Instagram/RoyalFamily/BBC

Nikome u obitelji nije smetalo to što su oni ustvari rođaci u trećem koljenu jer im je prabaka britanska kraljica Viktorija. Zajedno su dobili četvero djece - Charlesa, Annu, Edwarda i Andrewa. Mnogi tvrde kako su problemi u njihovom braku počeli za vrijeme njihova medenog mjeseca u Škotskoj, a princ je navodno imao i nekoliko ljubavnica. No, kraljevska obitelj nije dopustila da detalji njihova privatnog života dospiju u javnost.

Umro je u 100. godini, 9. travnja 2021. godine. Iako se prvo mislilo da je umro od infekcije i problema sa srcem, kasnije se ustanovilo da je preminuo od starosti. Po njegovoj želji, organiziran je svečani i intimni kraljevski pogreb, a ne državni događaj kakav je uobičajen za monarhiju. Na cijeli događaj je utjecala i pandemija koronavirusa, a pogrebu je nazočilo 30 ožalošćenih osoba.