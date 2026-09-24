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GLUMIO U 'SAM SVOJ MAJSTOR'

Zvijezda '90-ih iza rešetaka jer je pijan ometao policiju u radu

Piše Magdalena Mucić,
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Zvijezda '90-ih iza rešetaka jer je pijan ometao policiju u radu
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
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Glumac Jonathan Taylor Thomas (45), zvijezda serije 'Sam svoj majstor', uhićen je u ponedjeljak u Kaliforniji zbog istrage povezane s vožnjom pod utjecajem alkohola

Admiral

Glumac Jonathan Taylor Thomas (45), zvijezda serije 'Sam svoj majstor', uhićen je u ponedjeljak u Kaliforniji zbog istrage povezane s vožnjom pod utjecajem alkohola, piše People. Policija je zaustavila automobil u kojem je Thomas bio suputnik.  

- Vozač je priveden radi istrage zbog vožnje pod utjecajem alkohola. U jednom trenutku tijekom istrage gospodin Taylor odlučio je izaći iz vozila. Zamjenici šerifa rekli su mu da se vrati u vozilo. Nije surađivao s njima, nije slijedio njihove upute i ometao je istragu, zbog čega je uhićen zbog ometanja postupanja policije te zbog alkoholiziranosti na javnom mjestu, rekli su iz policije. U pritvoru je Thomas proveo 34 sata. Identitet vozača, kao ni informacija o tome je li i on priveden, zasad nisu objavljeni. Okružno tužiteljstvo za sada nije podignulo optužnicu protiv Thomasa.

Foto: IMDB

Thomas je seriju 'Sam svoj majstor' prije njenog završetka te od početka 2000-tih živi daleko od očiju javnosti. 

- Neprestano sam radio od svoje osme godine. Htio sam studirati, putovati i malo predahnuti. Nikad nisam slavu shvaćao previše ozbiljno. Bilo je to sjajno razdoblje mog života, ali ono me ne definira. Kad se osvrnem na to vrijeme, gledam ga s dozom humora. Usredotočujem se na lijepe trenutke koje sam doživio, a ne na to što sam bio na naslovnicama brojnih časopisa, kazao je 2013. za People. Na male ekrane ipak se nakratko vratio između 2013. i 2015. godine, pojavivši se nekoliko puta u seriji 'Last Man Standing', čiji je glavni glumac bio njegov bivši kolega iz 'Sam svoj majstor', Tim Allen.

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Foto: PLANET PHOTOS

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