Zvijezda '90-ih iza rešetaka jer je pijan ometao policiju u radu

Glumac Jonathan Taylor Thomas (45), zvijezda serije 'Sam svoj majstor', uhićen je u ponedjeljak u Kaliforniji zbog istrage povezane s vožnjom pod utjecajem alkohola, piše People. Policija je zaustavila automobil u kojem je Thomas bio suputnik.

- Vozač je priveden radi istrage zbog vožnje pod utjecajem alkohola. U jednom trenutku tijekom istrage gospodin Taylor odlučio je izaći iz vozila. Zamjenici šerifa rekli su mu da se vrati u vozilo. Nije surađivao s njima, nije slijedio njihove upute i ometao je istragu, zbog čega je uhićen zbog ometanja postupanja policije te zbog alkoholiziranosti na javnom mjestu, rekli su iz policije. U pritvoru je Thomas proveo 34 sata. Identitet vozača, kao ni informacija o tome je li i on priveden, zasad nisu objavljeni. Okružno tužiteljstvo za sada nije podignulo optužnicu protiv Thomasa.

Foto: IMDB

Thomas je seriju 'Sam svoj majstor' prije njenog završetka te od početka 2000-tih živi daleko od očiju javnosti.

- Neprestano sam radio od svoje osme godine. Htio sam studirati, putovati i malo predahnuti. Nikad nisam slavu shvaćao previše ozbiljno. Bilo je to sjajno razdoblje mog života, ali ono me ne definira. Kad se osvrnem na to vrijeme, gledam ga s dozom humora. Usredotočujem se na lijepe trenutke koje sam doživio, a ne na to što sam bio na naslovnicama brojnih časopisa, kazao je 2013. za People. Na male ekrane ipak se nakratko vratio između 2013. i 2015. godine, pojavivši se nekoliko puta u seriji 'Last Man Standing', čiji je glavni glumac bio njegov bivši kolega iz 'Sam svoj majstor', Tim Allen.