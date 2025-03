Zvijezda 'Bijelog lotosa': 'Zbog ovih se zubi osjećam buntovno'

Aimee Lou Wood (31), trenutno gledamo u hit serijama 'Bijeli lotos' i 'Otrovan grad', a prvi smo je put upoznali u seriji 'Spolni odgoj'. Sada je postala glavna tema kad je riječ o zubima. Mnogi obožavatelji komentiraju njezin 'krivi zagriz', no i ona se šali na svoj račun.

- Čak i način na koji obožavatelji serije 'White Lotus' pričaju o meni i mojim zubima – da nemam ljuskice niti botoks i osjećam se buntovno - rekla je glumica za The Hollywood Reporter te dodala: "Dugo sam se brinula zato što sam čudna. Sad shvaćam da je to moja supermoć".

Foto: Hubert Boesl

Upravo joj je ta nova razina samopouzdanja donijela i ulogu u 'The White Lotus'. Naime, Aimee je bila veliki fan serije još od prve sezone, a kada je saznala da njezin bivši redatelj s filma 'The Electrical Life of Louis Wain Will Sharpe' sudjeluje u snimanju druge sezone, odlučila je i sama pokušati ući u projekt.

- Ta serija bila je moje potpuno opsesivno fokusiranje, pričala sam samo o njoj. I onda se, u drugoj sezoni, pojavio Will Sharpe, kojeg poznajem, i pomislila sam: 'Možda bih i ja mogla biti dio ovoga? - objasnila je.

Na kraju je i postala dio glumačke postave treće sezone, u kojoj glumi lik Chelsea.