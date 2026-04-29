Zvijezda filma 'Jurski park': Pobijedio sam rak trećeg stadija

Zvijezda 'Jurskog parka', Sam Neill (78), objavio je sretnu vijest - pobijedio je rak krvi trećeg stadija nakon teške borbe. Glumac je prošao kroz inovativno liječenje nakon što je konvencionalna kemoterapija prestala djelovati.

Poznatom novozelandskom glumcu u ožujku 2022. godine dijagnosticiran je angioimunoblastični T-stanični limfom, rijedak i često agresivan oblik raka krvi. Prve simptome, natečene žlijezde, primijetio je tijekom promotivne turneje za film 'Jurassic World Dominion'.

U početku je bio podvrgnut kemoterapiji, no nakon nekog vremena kemoterapija je prestala djelovati.

​- Bio sam izgubljen i činilo se da mi se bliži kraj, što nije bilo idealno - prisjetio se glumac.

Kada su iscrpili klasične metode, Neill se uključio u kliničko ispitivanje za novu vrstu CAR-T terapije. Riječ je o personaliziranom obliku imunoterapije koji genetski modificira vlastite krvne stanice pacijenta kako bi one mogle prepoznati i uništiti stanice raka.

Terapija se pokazala iznimno uspješnom.

​- Upravo sam bio na skeniranju i u mom tijelu nema karcinoma, to je izvanredna stvar - podijelio je Neill.

O svom liječenju progovorio je i u objavi na Instagramu, gdje se zauzeo za dostupnost novih terapija protiv raka.

- Plovili smo u neistražene vode. Nitko nije točno znao što možemo očekivati - napisao je o svom sudjelovanju u kliničkom ispitivanju pa dodao: 'Mislim da sam bio prvi koji je krenuo i da je izraz za mene bio 'nulti pacijent'.

Dodao je kako još uvijek procesuira 'čudesan' preokret u svojoj borbi s rakom.

- Ali naravno, to nije čudo, to je znanost u svom najboljem izdanju. I puno ljudi kojima je duboko stalo do njihovog posla i njihovih pacijenata. Neizmjerno sam zahvalan - poručio je.

Novozelandski glumac priznao je da mu nije najugodnije govoriti o svojoj bolesti, ali je objasnio da to čini u nadi da će revolucionarni tretmani postati dostupniji onima kojima su potrebni. CAR-T terapija je iznimno skupa, a privatno liječenje u Australiji može koštati i više od 600.000 australskih dolara.

Neill podržava zakladu Snowdome, neprofitnu organizaciju koja prikuplja sredstva za potporu istraživanjima i kliničkim ispitivanjima koja će ubrzati razvoj novih tretmana za australske pacijente oboljele od raka krvi.

U svojim memoarima iz 2023. godine, 'Did I Ever Tell You This?', ali i u intervjuu za 'Australian Story' iste godine, Neill je izjavio da je bio 'spreman' na smrt.

​- Nisam se nimalo bojao smrti - rekao je tada.

​- Znam da ga imam, ali me zapravo ne zanima. Izvan je moje kontrole. Ako nešto ne možeš kontrolirati, nemoj se time ni baviti - istaknuo je govoreći o limfomu.

Nakon dobrih vijesti, glumac je izrazio želju za povratkom na posao.

​- Vrijeme je da snimim još jedan film - rekao je s osmijehom.

*uz korištenje AI-ja