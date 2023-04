Jacob Elordi ima impresivnu kolekciju hit torbica: Osim slavne Bottege ima i Fendi

Stilske igre omiljeni su hobi glumca Jacoba Elordija kojima bi mnoge žene pozavidjele na privatnoj kolekciji modnih dodataka. Ne samo da lijepe torbice nosi na crveni tepih, već i kad ide u grad, uz sasvim casual odjeću.

Bottega Veneta potpisuje jedan od najvećih hitova posljednjih godina, njihova Cassette torbica i dalje je na popisu najtraženijih u svijetu stila. No, forma je unisex, a Jacob je nosi uz ležeran traper. Od tonova voli one zagasite, na paleti od smeđe do plave i zelene.

Modna kuća Fendi ima niz hitova, a Jacob bira Baguette, torbu koja ima impresivno mjesto na sceni modnih dodataka. Dolazi u niz varijanti, a njegova je jednostavna, crna od kože. Često je nosi, od večere do premijere, na majice i hlače raznih formi.

Mediji su prvo pisali o tome kako on čuva torbu partnerici, no ubrzo je postalo jasno da glumac zapravo ima svoje torbice te da ih bira s pažnjom. Postao je ikona gender-neutral stila, super ih uklapa u neočekivane kombinacije. A i nosi manje torbe, u koje mu stane taman par sitnica. Ipak je nekad komplicirano trpati stvari po džepovima, jasno je Jacobu.

Od brendova poštuje one s pričom, koji imaju relevantnu povijest. Tako se među omiljenim torbicama nalazi i Burberry, kreacija od kože, koju kombinira s jaknom iste teksture.

Još jedna Burberry torbica, ovoga puta Olympia oble forme, no jednako mala kao i ostale, jer praktičnost je ključ dobrog stila.

Kad ide na put, tu je lijepa velika Burberry Sanford od kože, jednostavnog dizajna te forme idealne za dane u pokretu.

Od Celine ima i Medium Messenger torbicu, često je nosi kad obavlja sitnice po gradu.

Za odlazak u dućan, super mu je Saint Laurent kreacija, taman stane sve što treba za svaki dan.

