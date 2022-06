Zvijezda filma 'Toma' Milan Marić zbog uloge izgubio 24 kilograma: 'Gladovao sam'

Film 'Toma' redatelja Dragana Bjelogrlića (58), dao je srpskom glumcu Milanu Mariću (31) popularnost u cijeloj regiji, a glumačke pripreme nisu bile nimalo lake. Milan je za potrebe filma smršavio čak 24 kilograma.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Promjena težine nije samo puko mršavljenje i kupnja novih stvari, već promjena u glavi i odnosu prema svom tijelu. To nije tijelo na koje ste navikli. Osjećate se kao da ste u tuđem tijelu, treba vam period prilagodbe. Nije samo teško udebljati se, već i kada izgubite puno kilograma - taj gubitak utječe na vas - rekao je za Alo, a jednom prilikom je objavio i kako je izgledao u filmu 'Dovlatov' i kako izgleda sada.

Glumac priznaje da iako je isprobao mnogo dijeta, jedino rješenje je bilo da izbaci i smanji obroke.

- Probao sam razne dijete i ništa nije uspjelo. Moja dijeta je gladovanje. Posao glumca je takav da nemamo stalan bioritam. Nekad moraš ustati u šest za na posao, a nekad snimaš cijelu noć. Učinio sam najjednostavniju stvar – prepolovio obroke. Izbacio sam kruh i sada koristim manje škroba u prehrani. Jedan sam obrok izbacio, a ostale prepolovio. Za dva mjeseca to je dalo rezultate - objasnio je.

Srpski glumac ljubio je uglavnom starije glumice, a bio je u vezi s Jelenom Pavlović, bivšom direktoricom jedne ugledne tvrtke, koja je od njega starija 17 godina. Živjeli su zajedno, a ona je navodno zbog njega napustila obitelj.

Milan je bio i u vezi s hrvatskom glumicom Ninom Violić (50) koja je od njega starija 18 godina. Upoznali su se u Beogradu kada je Milan imao 24 godine, a Nina 42, a zajedno su bili šest mjeseci.

Nakon Nine, srpski zavodnik ljubio je kolumnisticu Vanju Bahilj koja je također starija od njega i to devet godina, no ni ta veza nije uspjela, a Milan je od početka godine navodno u vezi s mladom producenticom Mijom Bjelogrlić (25), kćeri redatelja Bjelogrlića.

Najčitaniji članci