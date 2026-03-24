Zvijezda filmova za odrasle tuguje za Radvinskim: Pomogao joj zaraditi 95 milijuna dolara

Smrt Lea Radvinskog, samozatajnog vlasnika jedne od najutjecajnijih digitalnih platformi za sadržaj za odrasle OnlyFans, potaknula je val reakcija među najpoznatijim kreatorima koji su upravo zahvaljujući toj platformi izgradili karijere i stekli ogromnu zaradu. Prema dostupnim informacijama, preminuo je u 43. godini nakon duge borbe s karcinomom.

Među onima koji su mu odali počast je i Sophie Rain, jedna od najuspješnijih dama u industriji, koja je između 2023. i 2025. zaradila čak 95 milijuna dolara. U emotivnoj izjavi istaknula je koliko joj je njegova vizija promijenila život, piše New York Post.

“Ne znam ni kako to opisati riječima. Taj čovjek stvorio je nešto što mi je potpuno promijenilo život. Odrasla sam uz socijalnu pomoć, a danas mogu brinuti o cijeloj svojoj obitelji zahvaljujući platformi koju je on izgradio. To nikada neću zaboraviti”, izjavila je.

Dodala je i kako je prije toga radila kao konobarica, jedva podmirujući osnovne troškove života. “Ta platforma mi je dala sve. A to ne bi bilo moguće bez nekoga tko ju je uopće stvorio”, rekla je 21-godišnjakinja.

Radvinsky je 2018. godine preuzeo britansku kompaniju Fenix International, pod čijim okriljem djeluje platforma, te ju transformirao u globalni fenomen. Njegov model omogućio je kreatorima da zadrže čak 80 posto zarade, čime je otvorio vrata industrije širokom krugu ljudi i promijenio način na koji se takav sadržaj proizvodi i distribuira.

Iako ga nikada nije osobno upoznala, Rain naglašava da mu duguje sve što danas ima.

“Sve što imam danas postoji jer je on stvorio nešto što je ljudima poput mene dalo priliku. Šaljem ljubav njegovoj obitelji. Ovo je zaista tužno”, poručila je.

Slične reakcije stigle su i od drugih kreatora. Piper Rockelle priznala je kako još uvijek pokušava procesuirati vijest o njegovoj smrti.

“Na platformi sam tek od siječnja, ali već mi je sve promijenila. Dugujem puno onome što je taj čovjek izgradio. Ne znam što reći osim hvala što je stvorio nešto što je ljudima poput mene dalo priliku. Bez toga danas ne bih bila tu gdje jesam”, rekla je 18-godišnjakinja.

Dodala je i kako ju je vijest pogodila više nego što je očekivala.

“Ta platforma mi je doslovno vratila život. Četrdeset i tri godine su premlade. Moje misli su uz njegovu obitelj”, zaključila je.