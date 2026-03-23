LEONID RADVINSKI
U 43. godini preminuo vlasnik OnlyFansa: 'Otišao je mirno...'
Leonid Radvinski, vlasnik platforme za odrasle OnlyFans, preminuo je od raka u 43. godini, potvrdili su iz njegove kompanije. "Duboko smo ožalošćeni zbog njegove smrti. Leo je preminuo mirno nakon dugačke bitke s rakom", stoji u priopćenju...
Leonid Radvinski bio je američko-ukrajinski biznismen i programer koji je živio u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Rođen je u Odesi 1982. godine, obitelj je odselila u Chicago kad je još bio dijete.
Njegova procijenjena vrijednost prema Forbesu u ožujku ove godine bila je 4,7 milijardi dolara.
