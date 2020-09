Zvijezda 'Igre prijestolja' (73) ljubi mlađu djevojku na plaži

<p>Tko god je gledao legendarnu 'Igru prijestolja', zna za omraženog lika <strong>Tywina Lannistera </strong>kojeg su se u seriji bojala i vlastita djeca. Njega je utjelovio britanski glumac <strong>Charles Dance</strong> (73) koji trenutačno uživa u Veneciji.</p><p>Kamere su ga 'ulovile' kako na plaži izmjenjuje strasti s misterioznom mladom djevojkom, a mnoge je oduševila njegova figura s obzirom na to da je u osmom desetljeću života.</p><p>A sudeći po onom što piše<a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8696033/Charles-Dance-displays-youthful-physique-shares-kiss-younger-female-companion-Venice.html"> Daily Mail</a>, ovaj glumac ima i više nego turbulentan ljubavni život. Prvo je od 1970. do 2004. bio u braku s <strong>Joannom Haythorn</strong> s kojom ima dvoje djece.</p><p>Nakon raspada braka ljubio je glumicu <strong>Sophiju Myles </strong>(40) koja je tada bila u svojim dvadesetima, no prekinuli su 2005. Šuškalo se da je u vezi i s bivšom manekenkom <strong>Shambhalom Marthe</strong>.</p><p>Zatim je četiri godine hodao s umjetnicom <strong>Eleanor Boorman</strong>. Par je 2012. dobio i kćerkicu <strong>Rose</strong>. Zaručili su se, no ljubav je 'pukla' nakon nekoliko mjeseci.</p>