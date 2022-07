Zvijezda 'Igre prijestolja' otkrila da nema dio mozga: Odlično je što uopće mogu razgovarati

Zvijezda kultne serije 'Igre prijestolja', glumica Emilia Clarke (35) otkrila je da joj nedostaje dio mozga jer je bila podvrgnuta operacijama mozga nakon dvije aneurizme.

- Količina mog mozga koja više nije upotrebljiva, nevjerojatno je da mogu govoriti, ponekad artikulirano, i živjeti svoj život potpuno normalno bez ikakvih posljedica - rekla je glumica u BBC-ovoj emisiji 'Sunday morning'.

Prvo puknuće koje je dovelo do aneurizme te zatim do moždanog udara Clarke je pretrpjela 2011. godine nakon što je završilo snimanje prve sezone popularne serije u kojoj je utjelovljavala lik Daenerys Targaryen. U eseju za The New Yorker 2019. godine je objasnila da je počela osjećati jaku glavobolju dok se pripremala za vježbanje i da se morala tjerati kroz prvih nekoliko vježbi.

- Trener me postavio u plank poziciju i odmah sam osjetila kao da mi elastična traka steže mozak. Pokušala sam ignorirati bol i izgurati ga, ali jednostavno nisam mogla - opisala je kada je bol počela.

Clarke je napisala da je otišla do svlačionice 'gotovo puzeći', gdje joj je pozlilo i bol se pogoršala. Srećom, u pomoć joj je pritekla žena koja se našla u blizini te je odvezena u bolnicu gdje je poslana na magnetsku rezonancu, na kojoj je utvrđeno da je pretrpjela 'subarahnoidno krvarenje (SAH), po život opasnu vrstu moždanog udara, uzrokovanu krvarenjem u prostor koji okružuje mozak'.

Nije imala izbora i morala je na operaciju mozga nakon koje se nije mogla sjetiti ni svojega imena i imala je poteškoća s pričanjem.

- Patila sam od stanja koje se zove afazija, što je posljedica traume koju je moj mozak pretrpio.

- Tražila sam od medicinskog osoblja da me puste da umrem. Moj posao, cijeli moj san o tome kakav bi moj život bio usredotočen je na jezik, na komunikaciju. Bez toga sam bila izgubljena, otkriva.

No, glumici se nakon tjedan dana stanje počelo popravljati i ponovno je mogla govoriti. Nakon što se potpuno oporavila, Clarke je odlučila upotrijebiti svoju platformu kako bi pomogla onima koji su prošli slična iskustva. Motivirana time, pokrenula je dobrotvornu organizaciju SameYou koja prikuplja novac za osobe koje su preživjele ozljede mozga i njihove voljene.

