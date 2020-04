Zvijezda Izgubljenih ozdravila od korone: Sada sam slobodan

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Domingo je otpušten iz bolnice nakon zaraze korona virusom...

Zvijezda serije 'Izgubljeni', glumac Daniel Dae Kim (51), na svom je Instagram profilu objavio kako je izliječen od korona virusa. Objavio je video u kojem je opisao svoje iskustvo s bolešću.

- Dobra vijest je da više nemam virus - rekao je Daniel, koji je prije deset dana priznao kako je zaražen.

Foto: Instagram

Već mu je prošlog tjedna bilo bolje, ali mu je prije ozdravljenja došlo do pogoršanja.

- Ova bolest drugačija je od svega što sam do sad iskusio, a prošli tjedan nije bio iznimka. Nakon što mi je završilo liječenje, osjećao sam se bolje i zdravije, mislio sam da će sad moj imunitet preuzet stvar, ali čini se da sam bio previše samouvjeren. Kada sam prestao s lijekovima, osjećao sam se jako slabo i umorno. Iznenada sam izgubio osjet mirisa i okusa - opisao je glumac.

Foto: Instagram

Iako je dobio nove simptome, dobro je bilo što mu se groznica nije vratila.

- Nisam više imao groznicu, ali sam se i dalje osjećao jako loše. Doktor mi je objasnio da su to simptomi koji su prouzrokovani nečim što se zove postvirusna upala, ali da je to dio procesa oporavka. Trajalo je nekoliko dana s prekidima, no čuo sam da kod nekih ljudi može trajati tjednima - zaključio je.

Glumac se uspio riješiti svih simptoma te se sada smatra 'slobodnim od virusa'.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Pjevačica (25) je dobila koronu: Izlazila sam jedino u trgovinu!

POGLEDAJTE VIDEO: