Na slu\u017ebenom profilu borila\u010dke organizacije za koju se Stevie Lee\u00a0borio tako\u0111er su se oprostili od njega.\u00a0

- S velikom tugom saznajemo kako je Stevie Lee, poznatiji kao Puppet The Psycho Dwarf, umro. Iskreno izra\u017eavamo su\u0107ut njegovim prijateljima i obitelji -\u00a0napisali su.

Zvijezda Jackassa preminula u 55. godini, obitelj traži pomoć

<p>Nekadašnja zvijezda MTV-jevog humorističnog serijala 'Jackass', omaleni hrvač <strong>Stevie Lee Richardson</strong> preminuo je u dobi od 54 godine. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Stevie Lee, poznat i kao Puppet The Psycho Dwarf, preminuo je iznenada, a šokirana obitelj primorana je bila pokrenuti kampanju na GoFundMe, kako bi uopće pokrili troškove pogreba.</p><p>- Stevieja su voljeli i on je imao zaista mnogo prijatelja koji su mu bili poput obitelji. Imao je i obožavatelje koji su mu se divili, ali o troškovima sprovoda brine samo njegov brat Jim. Svojim humorom izmamio je naše osmijehe, a sad treba našu pomoć. On je legenda hrvanja, ispratimo ga na posljednji počinak kako zaslužuje. Sav prihod dobit će Jim Richardson za pokrivanje troškova i usluga pokopa. Puno hvala svima, i Puppet, volimo te brate - stoji između ostalog, na stranici GoFundMe, koja za cilj ima prikupiti financijska sredstva.</p><p>Na službenom profilu borilačke organizacije za koju se Stevie Lee borio također su se oprostili od njega. </p><p>- S velikom tugom saznajemo kako je Stevie Lee, poznatiji kao Puppet The Psycho Dwarf, umro. Iskreno izražavamo sućut njegovim prijateljima i obitelji - napisali su.</p>